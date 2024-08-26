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Eleições 2024

Célia tem 36%, Ivan Bastos, 33% e Euclério, 7% de rejeição na corrida eleitoral em Cariacica, mostra Ipec

Candidatos disputam comando do Executivo municipal, com o atual prefeito buscando a permanência na administração da cidade
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 ago 2024 às 19:03

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 19:03

Rejeição em Cariacica: Célia, Ivan e Euclério
Pesquisa Ipec aponta índice de rejeição dos candidatos Célia Tavares, Ivan Bastos e Euclério Sampaio Crédito: Arte A Gazeta
A professora Célia Tavares (PT) é a candidata à Prefeitura de Cariacica com maior índice de rejeição entre os eleitores do município. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta, que avaliou a opinião da população local para saber o potencial de voto e rejeição dos três candidatos a prefeito. Conforme o levantamento, 36% dos entrevistados disseram que não votariam na petista de jeito de nenhum.
O pastor  Ivan Bastos (PL) é o segundo nos índices de rejeição apontados na pesquisa Ipec, com 33% dos eleitores respondendo que não escolheriam o candidato do PL para prefeito. Ele e Célia empatam tecnicamente no cenário de rejeição em Cariacica, tendo em vista a margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
O atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), candidato à reeleição, registrou o menor índice de rejeição entre os entrevistados, chegando aos 7%, mesmo percentual dos que responderam que poderiam votar em qualquer um dos nomes que disputam o pleito no município. Já os que não souberam ou não quiseram responder totalizaram 30%.
O questionamento foi feito de maneira individual e os entrevistados puderam citar mais de um candidato. Portanto, os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

Célia tem 36%, Ivan Bastos, 33% e Euclério, 7% de rejeição na corrida eleitoral em Cariacica, mostra Ipec

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