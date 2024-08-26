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Eleições 2024

Antonio Bungenstab promete escolas cívico-militares e mais estrutura para guarda na Serra

Candidato a prefeito pelo PRTB também pretende implantar medidas de combate à corrupção na administração da cidade, caso seja eleito; confira a entrevista
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 ago 2024 às 11:01

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 11:01

Antônio Bungestab candidato a prefeito pelo PRTB
Antônio Bungenstab é candidato a prefeito da Serra pelo PRTB Crédito: Divulgação
Implantação de escolas cívico-militares,  parcerias com a rede privada para desenvolver a área do turismo e combate à corrupção na administração pública. Essas são algumas das propostas de governo apresentadas por Antonio Bungenstab (PRTB) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra, que serão publicadas ao longo desta semana pela manhã, a partir desta segunda (26). À tarde, de quarta (28) a sexta-feira (30), é a vez dos candidatos a prefeito de Cariacica.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
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Na Serra, os candidatos Antonio Bungenstab (PRTB),  Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles  (PDT) concederam entrevistas, que serão publicadas nessa ordem. Já os candidatos Igor Elson (PL), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo) confirmaram a participação, mas não enviaram as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Antonio Bungenstab (PRTB):

A ligação entre a Serra e a Capital é um dos maiores gargalos do trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória. Há alguns anos discute-se a possibilidade de uma terceira rota entre os municípios. O que o seu plano de governo contempla para melhorar a mobilidade urbana na Serra?

No nosso governo, vamos abrir não só a terceira via, mas temos planos sobre os quais não podemos falar ainda para que possa ser melhor para todos.

A Serra tem um grande potencial turístico com o seu litoral e monumentos históricos, sofre com sérios problemas com a balneabilidade das praias. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da água para os banhistas?

Vamos implementar e fazer parcerias com a rede privada para investir grandemente na área de turismo. A Serra tem grande potencial para inovações.

Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?

Promover e estruturar melhor a Guarda Municipal armada, visando uma (guarda) mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio. 

Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?

Vamos dar atenção à saúde da mulher, dos idosos e das crianças, principalmente casos de vulnerabilidade. Queremos oferecer treinamento e capacitação, melhorando o acesso da população a esses serviços.

O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental da Serra, apenas 4,4% dos estudantes dos anos iniciais e 2,4% dos anos finais, segundos dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?

Vamos implementar no município escolas cívico-militares, que têm maior potencial de educação. Queremos também estimular outras atividades, tais como natação, artes marciais e balé. Vamos qualificar ainda mais os profissionais de educação e revisar também cargos e salário dos nossos professores.

Segundo a Revista Finanças dos Municípios, a Serra expandiu em 12% a receita de ISS entre 2022 e 2023. Apesar dos bons resultados financeiros, 66% da arrecadação total da cidade vão para pessoal e custeio e apenas 21% vão para investimento. Qual será a estratégia para elevar os investimentos? E qual será a estratégia para aumentar as receitas próprias da cidade?

A Serra expandiu muito a arrecadação, mas não cresceu em gestão de gastos públicos. Vamos criar projeto para que a Serra se prepare para o futuro.

Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?

O primeiro, sem dúvida, será o combate aos desvios de recursos públicos. Vamos fechar todos os ralos possíveis de corrupção que existam no governo e, depois, com os recursos nas mãos, vamos trabalhar firme para que a Serra tenha uma assistência social excelente. Vamos incentivar os empreendedores para que eles façam gestão de suas empresas, gerando mais empregos.

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