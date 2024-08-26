Antonio Bungenstab promete escolas cívico-militares e mais estrutura para guarda na Serra

O primeiro, sem dúvida, será o combate aos desvios de recursos públicos. Vamos fechar todos os ralos possíveis de corrupção que existam no governo e, depois, com os recursos nas mãos, vamos trabalhar firme para que a Serra tenha uma assistência social excelente. Vamos incentivar os empreendedores para que eles façam gestão de suas empresas, gerando mais empregos.