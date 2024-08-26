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Eleições 2024

Ipec: Euclério tem 65%, Célia, 18% e Ivan, 4% na disputa para a Prefeitura de Cariacica

A pesquisa, realizada a pedido da Rede Gazeta, aponta o desempenho dos três candidatos na corrida para o comando do município
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 ago 2024 às 19:03

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 19:03

Pesquisa Ipec: Euclério Sampaio, Célia Tavares e Ivan Bastos disputam a preferência do eleitorado de Cariacica
Euclério Sampaio, Célia Tavares e Ivan Bastos disputam a preferência do eleitorado de Cariacica Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
O prefeito Euclério Sampaio (MDB) tem 65% das intenções de voto dos eleitores na corrida eleitoral pela Prefeitura de Cariacica, conforme revela pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (26). Na disputa pela reeleição, o emedebista aparece à frente da professora Célia Tavares (PT) e do pastor Ivan Bastos (PL), que obtiveram, respectivamente, 18% e 4% das menções na pesquisa estimulada, que é quando os pesquisadores mostram previamente os nomes dos candidatos aos entrevistados.
Apenas os três estão concorrendo à Prefeitura de Cariacica nas Eleições 2024. Alguns dos entrevistados ainda não se decidiram: 7% disseram que não sabem ou não informaram o candidato em quem pretendem votar. Brancos e nulos somam 6%.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Euclério alcançou 42% das menções, Célia foi citada por 9% dos eleitores consultados e Ivan, por 1% — mesmo percentual registrado por outros nomes que não estão participando da disputa. 
Nesse levantamento, 8% disseram que votariam em branco ou anulariam, caso a eleição fosse hoje, e 39% não souberam ou não responderam em quem pretendem votar para prefeito de Cariacica. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

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