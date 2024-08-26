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Eleições 2024

Ipec: 27% dos que votaram em Célia em 2020 pretendem migrar para Euclério

Pesquisa Ipec ouviu os eleitores da cidade entre os dias 23 e 25 de agosto
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

26 ago 2024 às 19:42

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 19:42

Euclério Sampaio e Célia Tavares, candidatos à Prefeitura de Cariacica nas eleições 2024
Eleitores de Célia Tavares em 2020 têm intenção de mudar voto para Euclério Sampaio Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
Mais de um quarto dos eleitores que declaram ter votado, no segundo turno de 2020, na candidata do PT à prefeitura de Cariacica, Célia Tavares, tem a intenção de votar no atual prefeito e candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB) nas Eleições 2024. É o que demonstra a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (26).
De acordo com o levantamento, 48% dos que optaram pelo nome da petista há quatro anos pretendem repetir o voto neste pleito, mas 27% deles indicam que podem migrar para o atual prefeito e concorrente do MDB na disputa. Outros 8% dos eleitores de Célia preferem votar em Ivan Bastos (PL) nas eleições deste ano. Já 6% disseram que têm intenção de votar em branco ou nulo e 11% não sabem ou não responderam.
O emedebista, pelo contrário, pode obter maior fidelidade do seu eleitorado, de acordo com o levantamento realizado entre os dias 23 e 25 de agosto. Todos aqueles que declaram ter votado no prefeito na disputa que o tornou prefeito da cidade da Grande Vitória disseram que têm a intenção de votar nele novamente. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais, Euclério tem pelo menos 96% das intenções de voto de seus eleitores.
Entre os eleitores que votaram em branco, nulo, não votaram ou não se lembram do pleito de 2020, Euclério também aparece como o preferido: 33% deles pretendem votar no prefeito. Já Célia tem 24% das intenções de voto entre essa parcela dos entrevistados e Ivan, 8%. Têm intenção de votar em branco ou nulo novamente 19% dos entrevistados e outros 16% não sabem ou não responderam.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

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