Ipec: 27% dos que votaram em Célia em 2020 pretendem migrar para Euclério

Mais de um quarto dos eleitores que declaram ter votado, no segundo turno de 2020, na candidata do PT à prefeitura de Cariacica
, Célia Tavares, tem a intenção de votar no atual prefeito e candidato à reeleição, Euclério Sampaio
(MDB) nas Eleições 2024
. É o que demonstra a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta
e divulgada nesta segunda-feira (26).
De acordo com o levantamento, 48% dos que optaram pelo nome da petista há quatro anos pretendem repetir o voto neste pleito, mas 27% deles indicam que podem migrar para o atual prefeito e concorrente do MDB na disputa. Outros 8% dos eleitores de Célia preferem votar em Ivan Bastos (PL) nas eleições deste ano. Já 6% disseram que têm intenção de votar em branco ou nulo e 11% não sabem ou não responderam.
O emedebista, pelo contrário, pode obter maior fidelidade do seu eleitorado, de acordo com o levantamento realizado entre os dias 23 e 25 de agosto. Todos aqueles que declaram ter votado no prefeito na disputa que o tornou prefeito da cidade da Grande Vitória
disseram que têm a intenção de votar nele novamente. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais, Euclério tem pelo menos 96% das intenções de voto de seus eleitores.
Entre os eleitores que votaram em branco, nulo, não votaram ou não se lembram do pleito de 2020, Euclério também aparece como o preferido: 33% deles pretendem votar no prefeito. Já Célia tem 24% das intenções de voto entre essa parcela dos entrevistados e Ivan, 8%. Têm intenção de votar em branco ou nulo novamente 19% dos entrevistados e outros 16% não sabem ou não responderam.