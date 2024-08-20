De R$ 250 mil a R$ 10 milhões: veja patrimônio dos candidatos em Cariacica

Em Cariacica, o pastor Ivan Bastos (PL) foi o que declarou menor valor em patrimônio. Conforme os dados que informou à Justiça, ele possui uma casa de 70 metros quadrados no valor de R$ 250 mil. Não há detalhes sobre a localização do imóvel, nem outros bens. A vice na chapa, a pedagoga Pâmmela Fiorio (PRTB), declarou pouco mais de R$ 6,3 mil em depósitos bancários.