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Eleições 2024

De R$ 250 mil a R$ 10 milhões: veja patrimônio dos candidatos em Cariacica

Imóveis, veículos e aplicações financeiras estão entre os bens declarados por trio que vai disputar o comando do município
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 ago 2024 às 18:31

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:31

Candidatos à Prefeitura de Cariacica: Célia Tavares, Euclério Sampaio e Ivan Bastos
Candidatos à Prefeitura de Cariacica, Célia Tavares, Euclério Sampaio e Ivan Bastos declararam bens à Justiça Eleitoral Crédito: Divulgação
Informação obrigatória no momento de registrar a candidatura junto à Justiça Eleitoral, o patrimônio dos que vão disputar um mandato eletivo é um dado que deve ser observado pelos eleitores, não só por curiosidade, mas para avaliar se os recursos correspondem à realidade econômica e financeira de cada um. Em Cariacica, os bens dos candidatos à prefeitura variam de R$ 250 mil a pouco mais de R$ 10,5 milhões. 
Esses são valores referentes às Eleições 2024, registrados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que podem ser acompanhados por qualquer pessoa. É possível, inclusive, avaliar a evolução do patrimônio ao consultar as disputas anteriores das quais os candidatos participaram.
Em Cariacica, o pastor Ivan Bastos (PL) foi o que declarou menor valor em patrimônio. Conforme os dados que informou à Justiça, ele possui uma casa de 70 metros quadrados no valor de R$ 250 mil. Não há detalhes sobre a localização do imóvel, nem outros bens. A vice na chapa, a pedagoga Pâmmela Fiorio (PRTB), declarou pouco mais de R$ 6,3 mil em depósitos bancários. 
Professora, a candidata Célia Tavares (PT) tem um patrimônio quase duas vezes maior, reunindo imóveis, aplicações financeiras e um carro, que totalizam R$ 474,5 mil. O assistente social Hudson Vassoler (Psol), que disputa a majoritária como vice, tem R$ 171,5 mil, soma dos valores de um apartamento, um carro e uma moto. 
De R$ 250 mil a R$ 10 milhões: veja patrimônio dos candidatos em Cariacica
É o prefeito Euclério Sampaio (MDB), na corrida pela reeleição, que detém o maior patrimônio. Com apartamentos em Vila Velha e Cariacica, vagas de garagem, aplicações financeiras e automóveis, seus bens ultrapassam a casa dos R$ 10,5 milhões. A vice na composição, Shymenne de Castro (PSB), tem carro, casa e depósito bancário que somam pouco mais de R$ 426,5 mil. 

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Confira abaixo os bens declarados de cada candidato a prefeito:

Ivan Bastos (PL)

  • Casa de 70m² - R$ 250 mil
Total: R$ 250 mil

Célia Tavares (PT)

  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 2.073,29
  • Outras aplicações e investimentos (LP Inflação) - R$ 595,00
  • Outras aplicações e investimentos (LP High) - R$ 7.203,52
  • Apartamento no condomínio Mochuara, bairro Rio Branco (Cariacica) - R$ 196.160,83
  • Depósito bancário em conta-corrente no país - R$ 4.144,19
  • Casa de alvenaria em Praia Grande, Fundão - R$ 186 mil
  • Veículo Onix/2022 - R$ 60.529,86
  • Outras aplicações e investimentos (resgate automático BB) - R$ 17.806,14
Total: R$ 474.512,83

Euclério Sampaio (MDB)

  • Veículo utilitário/2023 - R$ 400 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 50 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 50 mil 
  • Kitnet em Jardim América, Cariacica - R$ 50 mil
  • Apartamento em Vila Velha - R$ 300 mil
  • Apartamento em Vila Velha - R$ 700 mil
  • Outros bens imóveis (parte de lote em Jardim América, Cariacica) - R$ 350 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 40 mil
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 170.238,81
  • Quotas de capital (25% de quotas sociais de pessoa jurídica) - R$ 25 mil
  • Apartamento em Vila Velha - R$ 3,32 milhões
  • Veículo utilitário/2015 - R$ 160 mil
  • Depósito em conta-corrente no país - R$ 99.493,05
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 101.567,46
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 40 mil
  • Apartamento em Jardim América, Cariacica - R$ 60 mil
  • Apartamento em Vila Velha - R$ 451 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 60 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 60 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 60 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 40 mil 
  • Imóvel localizado em Jardim América, Cariacica - R$ 120 mil
  • Apartamento em Jardim América, Cariacica - R$ 110 mil
  • Apartamento em Vitória - R$ 200 mil
  • Veículo utilitário/2013 - R$ 128,5 mil
  • Fundo de investimento - R$ 302.392,69
  • Crédito de empréstimo - R$ 400 mil
  • Outros bens imóveis (vaga de garagem em Vila Velha) - R$ 60 mil 
  • Apartamento em Vila Velha - R$ 300 mil
  • Crédito decorrente de alienação - R$ 2,3 milhões
Total: 10.508.192,01

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