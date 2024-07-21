Casagrande mostra apoio a prefeito de Cariacica em vídeo na convenção

Após iniciar com o cumprimento ao prefeito, deputados e vereadores, Casagrande disse que a gravação era para dar um testemunho de tudo o que foi feito em conjunto em quase quatro anos da administração do emedebista. "Na hora que o prefeito Euclério coloca o seu nome à disposição da população de Cariacica para dar sequência a esse trabalho, para a gente aperfeiçoar ainda mais esse trabalho, eu tenho a certeza que a população de Cariacica está acolhendo bem e vai acolher bem. O que a gente fez em Cariacica nesses últimos anos foi uma transformação efetiva, mostrando como é forte a parceria e que, trabalhando juntos, você produz resultados para a população e melhora a vida das pessoas", destacou.