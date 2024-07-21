Casagrande mostra apoio a prefeito de Cariacica em vídeo na convenção

O governador Renato Casagrande (PSB) gravou um vídeo de apoio à candidatura de Euclério Sampaio (MDB) à reeleição para a Prefeitura de Cariacica nas Eleições 2024. Com duração de pouco mais de um minuto, o socialista reforçou a parceria dos Executivos estadual e municipal que, em sua avaliação, tem contribuído para o desenvolvimento da cidade.
Após iniciar com o cumprimento ao prefeito, deputados e vereadores, Casagrande disse que a gravação era para dar um testemunho de tudo o que foi feito em conjunto em quase quatro anos da administração do emedebista. "Na hora que o prefeito Euclério coloca o seu nome à disposição da população de Cariacica para dar sequência a esse trabalho, para a gente aperfeiçoar ainda mais esse trabalho, eu tenho a certeza que a população de Cariacica está acolhendo bem e vai acolher bem. O que a gente fez em Cariacica nesses últimos anos foi uma transformação efetiva, mostrando como é forte a parceria e que, trabalhando juntos, você produz resultados para a população e melhora a vida das pessoas", destacou.
Casagrande avaliou que houve avanços no município em função da parceria. "A gente fez isso nesse tempo em que Euclério está à frente da prefeitura e nós, com certeza, vamos dar sequência a esse trabalho e melhorando cada dia mais. Essa é a minha confiança, minha certeza!"
O vídeo foi exibido durante a convenção realizada na manhã deste domingo (21), durante a qual foi confirmada a candidatura de Euclério e também lançadas as chapas de vereadores dos 15 partidos coligados para a reeleição do prefeito.