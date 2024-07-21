Euclério confirma disputa à reeleição em Cariacica com apoio de 15 partidos

Para o prefeito, boa parte do desenvolvimento observado em Cariacica é resultado dessa estratégia agregadora. "O município só está andando por essa política de união, de convergência. Cariacica tem a menor receita per capita do Estado e agora que está desenvolvendo. Quem vem com briga para cá não quer o melhor para o município", opinou.

Convenção do MDB e coligações confirma Euclério Sampaio como candidato à reeleição pela Prefeitura de Cariacica

Cada um dos deputados, e também Arnaldinho, fizeram breves discursos, exaltando Euclério e destacando o apoio pessoal a candidatura do prefeito à reeleição. No palco, também estavam o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni (União), e as secretárias das Mulheres, Jacqueline Moraes, e do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, a quem coube falar em nome do Executivo estadual.

Após as declarações da secretária, Casagrande também apareceu, mas em vídeo, pontuando a parceria com Euclério para o desenvolvimento do município de Cariacica e sinalizando a manutenção da aliança, que pode ser traduzida ainda pela indicação da vice, do mesmo partido do governador.

A convenção

Com a convenção marcada para começar às 9 horas, um pouco antes a casa de shows já estava bem cheia para o registro das candidaturas, não apenas de Euclério e da vice, mas também dos candidatos a vereador dos 15 partidos da coligação "A Certeza de uma Cariacica cada vez melhor." Assessoria do candidato estima que 6 mil pessoas passaram pelo local no auge do evento.

Em um espaço decorado com bandeiras de todas as legendas — MDB, PSB, Podemos, Republicanos, Agir, Novo, União, PMB, PSDB, Cidadania, PRD, PP, PSD, PDT, Solidariedade — a convenção começou pontualmente, com orações, música e uma carta-compromisso lida pelo neto do prefeito, Guilherme Sampaio. O mestre de cerimônias era o cantor e puxador de samba, Emerson Xumbrega, que após fazer uma participação cantando, chamou um a um os presidentes dos partidos para anunciar os nomes e números dos candidatos a vereador.

Na sequência, os parlamentares falaram e, por fim, Euclério, que anunciou a vice-prefeita na chapa já no encerramento da convenção. Depois, num bate-papo com a imprensa, Shymmene ressaltou que quer continuar a contribuir para o município, usando sua experiência de quase 20 anos como servidora pública municipal.

"Para construir uma Cariacica cada vez melhor para se viver, cuidando da cidade e das pessoas. Eu me considero um quadro técnico e quero contribuir com o prefeito na área orçamentária, fiscal, ajudando a captar recursos, e também trabalhar muito na área social", frisou.