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Eleições 2024

Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores de Cariacica, aponta Ipec

Enquanto a saúde foi apontada por 69% dos entrevistados, a segurança foi citada por 40%, seguida pela educação, com 38%
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 ago 2024 às 12:03

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 12:03

População considera que saúde e segurança são as áreas mais problemáticas do município da Grande Vitória.
População considera que saúde e segurança são áreas mais problemáticas de Cariacica Crédito: Arte A Gazeta
A população de Cariacica considera que os problemas enfrentados nas áreas da saúde, segurança pública e educação são os mais graves do município. O dado é da pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (26). Enquanto a saúde foi apontada por 69% dos entrevistados, a segurança foi citada por 40% e a educação, por 38% deles.
Aos eleitores consultados, entre os dias 23 e 25 de agosto, foi apresentada uma lista com 20 áreas que enfrentam problemas na cidade. Eles, então, elencaram, por nível de gravidade, as três áreas mais problemáticas do município, com base na opinião deles.
Os problemas na saúde são considerados graves tanto pelos mais pobres – 76% dos que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412) –, quanto pelos mais ricos – 58% dos que têm renda de mais de cinco salários mínimos (R$ 7.060).
Já em relação ao segundo e terceiro lugares, os grupos divergem ligeiramente. Enquanto 38% dos mais pobres citaram os problemas educacionais, 37% mencionaram a segurança. Entre os mais ricos, a educação foi citada por 43% e a segurança, por 45%.
Outros problemas que se mostram relevantes para a população são limpeza pública (15%), rede de esgoto (14%), transporte coletivo (14%), trânsito (13%), calçamento de ruas e avenidas (12%) e impostos e taxas (10%). As áreas menos citadas são atividades esportivas (2%), atividades culturais (3%) e administração pública (3%).
O levantamento ainda revela qual das 20 áreas é considerada a mais problemática pelos cariaciquenses, quando eles têm somente uma opção de escolha: 45% deles dizem que as dificuldades enfrentadas na saúde são as mais graves, enquanto 11% responderam que é a segurança pública. Já a educação foi citada por 7% dos entrevistados.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

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