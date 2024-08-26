Pesquisa Ipec: o favoritismo de Euclério Sampaio em números
Eleições de 2024
Pesquisa Ipec: o favoritismo de Euclério Sampaio em números
Prefeito de Cariacica tem 65% das intenções de voto e seria reeleito em 1° turno. Outros percentuais também são favoráveis ao emedebista. Mas pontuação de candidata petista surpreende. Veja a análise da coluna
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), é candidato à reeleiçãoCrédito: Carlos Alberto Silva
Em 2020, Cariacica teve 14 candidatos a prefeito. Em 2024, há apenas três. Isso porque poucas forças políticas se insurgem contra o atual chefe do Executivo municipal, Euclério Sampaio (MDB), que tenta a reeleição. Muitos dos adversários de Euclério naquele pleito, depois, migraram para o palanque dele. Pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e publicada nesta segunda-feira (26) mostra que o emedebista conquistou não apenas os atores políticos cariaciquenses, mas a maioria do eleitorado.
Se as eleições fossem hoje, Euclério seria reeleito, no primeiro turno, com 65% dos votos. Em segundo lugar, aparece a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT), com 18%, e em seguida, o pastor Ivan Bastos (PL), com 4%. Esse é o resultado da pesquisa estimulada, quando a lista com os nomes dos candidatos é exibida previamente aos entrevistados.
A coligação de Euclério, além do MDB, conta com 13 partidos, que vão da centro-esquerda, como PSB e PDT, à centro-direita, como Republicanos, PP e DC. Esses partidos lançaram, ao todo, quase 200 candidatos a vereador. É um grande contingente de potenciais cabos eleitorais.
Aliás, até entre os aliados de Célia Tavares vai ter gente pedindo votos para o atual prefeito. A coligação da petista é formada pela federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pela federação PSOL/Rede. Candidatos a vereador do PCdoB e do PV já estão há tempos no palanque do emedebista.
Para se ter uma ideia, na Assembleia Legislativa, que reúne parlamentares de diversas siglas, por mais de uma vez o prefeito de Cariacica foi elogiado. O coro, normalmente, é puxado pelo deputado estadual Denninho Silva (União), primo de Euclério.
E até João Coser (PT), correligionário de Célia, já chegou a dizer que se surpreendeu positivamente com o desempenho do prefeito.
Para quem quer montar uma aliança ideologicamente ampla, é até bom não ter PT e PL no grupo.
Mas a candidata do Partido dos Trabalhadores pontuou até bem, com 18%, ainda que 47 pontos percentuais atrás do prefeito. É que a onda do favoritismo de Euclério é tão grande que se imaginava que essa distância seria ainda maior.
Ter quase 20% das intenções de voto não é algo que se possa ignorar.
Só que os tempos são outros. Como já mencionado, a corrida eleitoral municipal anterior teve dois turnos após uma primeira etapa disputada por 14 candidatos.
E, em 2020, o prefeito da época, Juninho (Cidadania), não tentava a reeleição nem apoiava alguém abertamente. Na ocasião, portanto, a máquina pública não trabalhava fortemente em prol de um dos candidatos. Agora, a máquina municipal e a estadual estão a todo vapor ao lado de Euclério.
Célia conta com o apoio do deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão. O Partido dos Trabalhadores tem um legado na cidade, devido aos dois mandatos exercidos por Helder na chefia do Executivo municipal.
A eleição de 2024 pode servir, no mínimo, para defender esse legado e mantê-lo vivo na memória dos eleitores cariaciquenses. Em 2026, tem eleição novamente e Helder pode ser candidato ao Senado ou ao governo do Espírito Santo.
É importante frisar que Célia Tavares é verdadeiramente opositora de Euclério Sampaio, ainda que de forma isolada. Até meados de 2023, nem o PT de Cariacica se colocava contra Euclério.
O então presidente municipal da sigla, o vereador André Lopres, era da base do prefeito na Câmara. Ele trocou o Partido dos Trabalhadores pelo PSB e segue ao lado prefeito.
Quanto a Ivan Bastos,a coligação dele é formada apenas pelo PL e pelo nanico PRTB. Em 2020, o pastor evangélico também concorreu à Prefeitura de Cariacica. Ironicamente, na época, ele era filiado ao MDB.
Voltando a Ivan Bastos, em 2020 ele ficou em penúltimo lugar na corrida pela prefeitura. Recebeu 1.658 votos, o correspondente a 1%.
Mesmo dentro do PL, há quem avalie que a candidatura dele em 2024 é mais para demarcar espaço e divulgar o Partido Liberal, pois os "conservadores" já dão como certa a vitória de Euclério.
Além do contexto diferente do de 2020, outro fator que facilita as coisas para Euclério Sampaio e complica para seus adversários é o quesito rejeição.
Quando questionados pelo Ipec, 36% dos eleitores de Cariacica disseram que não votam na candidata do PT "de jeito nenhum". O candidato do PL, por sua vez, é rejeitado por 33%. Como a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, Célia e Ivan são igualmente rechaçados pelo eleitorado.
Enquanto isso, Euclério tem 7% de rejeição. É um percentual bem baixo, principalmente considerando que ele é o candidato a prefeito mais conhecido entre os três e, assim como tem mais visibilidade, também corre mais risco de sofrer críticas, pois está na "vitrine", que é a gestão municipal.
Os candidatos do PL e do PT, assim, têm mais dificuldade para crescer na preferência dos eleitores.
E a campanha eleitoral é curta, começou no último dia 16 e dura, ao todo, 45 dias.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.