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Eleições 2024

Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 38% e boa ou ótima para 31% em Cariacica

Avaliação negativa predomina na maioria dos segmentos, com exceção de católicos e pessoas com renda entre 1 e 2 salários mínimos
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

28 ago 2024 às 10:04

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 10:04

Pesquisa Ipec avaliou
Pesquisa Ipec mostra avaliação da gestão de Lula por eleitores de Cariacica Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 38% dos eleitores de Cariacica ouvidos na pesquisa realizada pelo Ipec sobre o cenário eleitoral no município, a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (26). Consideram a administração do petista regular 29% dos entrevistados, 31% a avaliam como ótima ou boa e 1% não soube ou não respondeu. A soma não totalizou 100% em decorrência de arredondamentos.
A administração é mal avaliada na maioria dos segmentos, especialmente entre os mais ricos, os mais jovens, pessoas pretas e entrevistados com nível de escolaridade médio.
Na divisão por sexo, o índice de avaliação ruim ou péssima chegou a 41% entre os homens, ante 36% entre as mulheres.
Na segmentação por idade, Lula é mais desaprovado pelas faixas entre 25 a 34 anos (46% ruim ou péssimo) e 16 a 24 anos (45%).
Em termos de escolaridade, 44% dos entrevistados de nível médio classificaram a gestão como ruim ou péssima, ante 30% para quem tem o ensino fundamental (nessa faixa, outros 38% consideraram a gestão ótima ou boa) e 40% entre os que têm nível superior.
Em Cariacica, Lula teve a avaliação mais positiva entre os católicos (39% responderam que a administração é ótima ou boa) e entre os que têm renda entre um e dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824) – 34% veem a gestão como ótima ou boa, mesmo percentual dos que veem a gestão como ruim ou péssima.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

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