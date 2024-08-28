Ipec: gestão de Casagrande é ótima ou boa para 53% dos eleitores de Cariacica

Governo de Renato Casagrande (PSB) foi avaliado pelos eleitores de Cariacica Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (26). A gestão do governador Renato Casagrande (PSB) é avaliada como boa ou ótima por 53% dos eleitores de Cariacica , conforme aponta pesquisa Ipec, realizada a pedido dae divulgada na segunda-feira (26).

No detalhamento dos números registrados na pesquisa, a gestão de Casagrande é considerada boa por 38% dos entrevistados, enquanto outros 15% dizem que a consideram ótima. Os que citam a administração do socialista como regular totalizam 36%.

O governo de Casagrande ainda é classificado como péssimo por 5% dos 600 eleitores ouvidos no levantamento. Outros 2% consideram a administração ruim e 3% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder sobre a gestão do chefe do Executivo estadual.

Governo bem avaliado entre jovens

No recorte por idade, a administração estadual aparece bem avaliada entre os jovens. No grupo dos que dizem considerar a gestão de Casagrande boa, 46% têm idade entre 16 e 24 anos. Já na análise por nível de escolaridade, a maioria (40%) dos que avaliam o governo como bom tem ensino médio como grau de formação, 35% dizem ter ensino fundamental e 38%, ensino superior.

Apenas 1% dos entrevistados com idades entre 16 e 24 anos afirma considerar ruim a administração de Casagrande; 6% dos eleitores na mesma faixa etária avaliam gestão do governo como péssima. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder sobre atuação do governo.

O governo do socialista é avaliado como ruim por 2% dos eleitores entre 25 e 34 anos; 7% dos entrevistados com a mesma faixa de idade julgam a administração de Casagrande como péssima e 2% desse grupo de moradores não souberam ou não quiseram responder sobre a gestão do governo.

Melhor desempenho entre eleitores de Euclério

Quando o recorte analisado é o político-eleitoral, a gestão do PSB à frente do Executivo estadual tem melhor avaliação entre os eleitores que dizem ter o prefeito Euclério Sampaio (MDB) como candidato no pleito deste ano. Esse grupo soma 43% dos entrevistados que consideram boa a administração feita por Casagrande; 35% dos que têm a mesma percepção do governo declaram voto em Célia Tavares (PT).

Entre os que consideram a administração casagrandista ótima, 17% dizem ter Euclério como candidato, enquanto 16% citam Célia; 39% dos que acham a administração do socialista apenas regular afirmam que votam na petista e 33% se declaram eleitores do prefeito.

No grupo dos que julgam o comando do governo estadual como ruim, os eleitores dos dois candidatos aparecem com o mesmo percentual: 2%. Dos que avaliam a gestão de Casagrande como péssima, 4% de declararam eleitores de Euclério e 3%, de Célia.