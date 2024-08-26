A Gazeta publica pesquisa Ipec para prefeito de Cariacica nesta segunda (26)

Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A pesquisa eleitoral foi realizada a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção de voto dos moradores do terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 278.173 eleitores aptos a votar nos três candidatos que disputam o pleito neste ano. Além das intenções de voto no primeiro turno, a pesquisa também vai trazer avaliação da gestão do atual prefeito, Euclério Sampaio (MDB), que concorre à reeleição, e os principais problemas apontados pelos eleitores que a cidade enfrenta.

Estão na disputa pela Prefeitura de Cariacica, além do atual prefeito, a professora Célia Tavares (PT) e o pastor Ivan Bastos (PL).

Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade para que a pessoa consultado escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.

A pesquisa realizou 600 entrevistas em Cariacica e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-06968/2024. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.