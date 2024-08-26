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Eleições 2024

A Gazeta publica pesquisa Ipec para prefeito de Cariacica nesta segunda (26)

A pesquisa realizou 600 entrevistas na cidade e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 ago 2024 às 08:00

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 08:00

Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A Gazeta publica nesta segunda-feira (26) a primeira pesquisa Ipec com as intenções de voto para prefeito do município de Cariacica, no primeiro turno das Eleições 2024. A votação está marcada para 6 de outubro. Na sexta-feira (23), foi divulgado levantamento com as intenções de votos para a escolha do chefe do Executivo de Vila Velha.
A pesquisa eleitoral foi realizada a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção de voto dos moradores do terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 278.173 eleitores aptos a votar nos três candidatos que disputam o pleito neste ano. Além das intenções de voto no primeiro turno, a pesquisa também vai trazer avaliação da gestão do atual prefeito, Euclério Sampaio (MDB), que concorre à reeleição, e os principais problemas apontados pelos eleitores que a cidade enfrenta. 
Estão na disputa pela Prefeitura de Cariacica, além do atual prefeito, a professora Célia Tavares (PT) e o pastor Ivan Bastos (PL).

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Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade para que a pessoa consultado escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta. 
A pesquisa realizou 600 entrevistas em Cariacica e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-06968/2024. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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