Ipec: Arnaldinho lidera entre católicos, jovens e mulheres; Ramalho  se destaca entre mais ricos

Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) disputam a preferência dos eleitores de Vila Velha Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Rede Gazeta, divulgada nesta sexta-feira (23). O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição em Vila Velha , lidera a intenção de votos entre católicos, jovens e mulheres do município. O candidato aparece na frente em todos os segmentos nos recortes de religião, raça, escolaridade, idade, sexo e renda familiar. É o que aponta pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da, divulgada nesta sexta-feira (23). Coronel Ramalho (PL) ficou em segundo lugar na preferência do eleitorado.

Na consulta, 78% das mulheres optaram por Arnaldinho, enquanto 71% dos homens declararam voto no prefeito. No recorte de escolaridade, 76% das pessoas com ensino fundamental ou médio escolheram o candidato do Podemos e, entre os eleitores com ensino superior, 73%.

Entre os católicos, 76% dos entrevistados preferem manter Arnaldinho no comando da cidade, só um ponto percentual a mais do que os evangélicos que optam pelo prefeito. De outras religiões, ele é a alternativa de 72%.

No segmento raça/cor, 77% dos pretos e pardos são a favor da candidatura do prefeito e, entre os brancos, 71%. Pelo critério renda familiar, Arnaldinho tem melhor desempenho entre os mais pobres, isto é, aqueles que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412). Desse público, 78% querem mantê-lo na prefeitura. É o mesmo índice dos que ganham de dois a cinco salários (de R$ 2.824 a R$ 7.060).

Mas é entre os jovens que Arnaldinho detém o maior percentual: 82% na faixa etária de 25 a 34 anos e 80% dos que têm de 16 a 24 anos votariam no prefeito, caso a eleição fosse hoje.

Coronel Ramalho está em segundo lugar na preferência do eleitorado de Vila Velha. O melhor desempenho aparece entre os eleitores que têm renda superior a cinco salários (mais de R$ 7.060). Nesse grupo, 20% pretendem votar no candidato do PL.

Ele também tem boa inserção entre os mais velhos: 15%, na faixa de 45 a 59 anos e 13% dos que têm mais de 60 anos preferem Ramalho. Daqueles com nível superior, 13% também optam pelo candidato do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.