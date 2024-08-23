Ipec: Arnaldinho lidera entre católicos, jovens e mulheres; Ramalho  se destaca entre mais ricos

O prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos), que tenta a reeleição em Vila Velha
, lidera a intenção de votos entre católicos, jovens e mulheres do município. O candidato aparece na frente em todos os segmentos nos recortes de religião, raça, escolaridade, idade, sexo e renda familiar. É o que aponta pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta
, divulgada nesta sexta-feira (23). Coronel Ramalho
(PL) ficou em segundo lugar na preferência do eleitorado.
Na consulta, 78% das mulheres optaram por Arnaldinho, enquanto 71% dos homens declararam voto no prefeito. No recorte de escolaridade, 76% das pessoas com ensino fundamental ou médio escolheram o candidato do Podemos e, entre os eleitores com ensino superior, 73%.
Entre os católicos, 76% dos entrevistados preferem manter Arnaldinho no comando da cidade, só um ponto percentual a mais do que os evangélicos que optam pelo prefeito. De outras religiões, ele é a alternativa de 72%.
No segmento raça/cor, 77% dos pretos e pardos são a favor da candidatura do prefeito e, entre os brancos, 71%. Pelo critério renda familiar, Arnaldinho tem melhor desempenho entre os mais pobres, isto é, aqueles que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412). Desse público, 78% querem mantê-lo na prefeitura. É o mesmo índice dos que ganham de dois a cinco salários (de R$ 2.824 a R$ 7.060).
Mas é entre os jovens que Arnaldinho detém o maior percentual: 82% na faixa etária de 25 a 34 anos e 80% dos que têm de 16 a 24 anos votariam no prefeito, caso a eleição fosse hoje.
Coronel Ramalho está em segundo lugar na preferência do eleitorado de Vila Velha. O melhor desempenho aparece entre os eleitores que têm renda superior a cinco salários (mais de R$ 7.060). Nesse grupo, 20% pretendem votar no candidato do PL.
Ele também tem boa inserção entre os mais velhos: 15%, na faixa de 45 a 59 anos e 13% dos que têm mais de 60 anos preferem Ramalho. Daqueles com nível superior, 13% também optam pelo candidato do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro
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