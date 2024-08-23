Projeto Político Militar do ES confirma apoio a Arnaldinho em Vila Velha

Arnaldinho recebe apoio de representantes do Projeto Político Militar do Espírito Santo Crédito: Divulgação

na última quarta-feira (21). O anúncio oficial foi feito pelo presidente do PPMES, o tenente bombeiro militar Fernandes, junto a representantes do grupo. Uma reunião realizada nesta sexta-feira (23) selou definitivamente o apoio do Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) à candidatura à reeleição do atual prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos). O encontro, realizado na sede da Associação dos Militares da Reserva (Aspomires), em Vitória, confirmou a tendência informada por A Gazeta na última quarta-feira (21). O anúncio oficial foi feito pelo presidente do PPMES, o tenente bombeiro militar Fernandes, junto a representantes do grupo.

“Fico feliz em ter o apoio das associações de classe do setor de segurança pública capixaba. Vila Velha avançou muito na estruturação da nossa Guarda Municipal e no fortalecimento da integração das forças de segurança pública. Agora, vamos avançar ainda mais e tenho certeza que o Projeto Político Militar do Espírito Santo pode nos ajudar nessa missão de enfrentamento diário da criminalidade no município”, disse Arnaldinho, segundo nota oficial do PPMES.

Já o tenente Fernandes afirmou que o Projeto Político Militar tem uma atuação estratégica mirando fortalecer os serviços oferecidos à população e a valorização dos servidores de segurança pública. “O PPM não é um projeto de direita ou de esquerda, é um projeto que escolhe candidatos por seus conceitos morais e que pensa em seus municípios de maneira integrativa. A valorização dos servidores que atuam na segurança pública vai além do simples ajuste salarial. É essencial que o candidato olhe para a qualidade de vida desses profissionais”, acrescentou.