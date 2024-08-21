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Eleições 2024

Projeto Político Militar do ES avalia apoiar Arnaldinho em Vila Velha

Grupo manteve reuniões com o atual prefeito e também com Coronel Ramalho (PL); apoio deve ser decidido até sexta-feira (23)
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

21 ago 2024 às 18:31

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 18:31

Arnaldinho Borgo, foi lançado como candidato á prefeito de Vila Velha
Arnaldinho Borgo é candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) se reuniu nesta quarta-feira (21) com o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) e avalia apoiá-lo na candidatura à reeleição.
O grupo, que reúne as quatro maiores associações de classe do setor de segurança pública no Estado, já tinha realizado encontros com o comandante do Executivo canela-verde. A nova reunião aconteceu a pedido do próprio prefeito.
Na ocasião, os militares apresentaram seus interesses, questões que avaliam como necessidades da cidade de Vila Velha e expectativas dos servidores do setor. Apesar de também terem conversado com o candidato do PL Alexandre Ramalho, que é coronel aposentado da Polícia Militar, a reunião com Arnaldinho foi considerada positiva.
Ainda há a expectativa de uma nova reunião do PPMES com o atual prefeito para "ajustes" após análises internas considerando as tratativas políticas realizadas com cada um dos dois candidatos. O martelo deve ser batido nesta sexta-feira (23) com um anúncio oficial.
Projeto Político Militar do ES avalia apoiar Arnaldinho em Vila Velha
O PPMES reúne a Associação dos Bombeiros Militares do ES (ABMES), a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militares do Espírito Santo (ASPRA-ES), a Associação dos Militares da Reserva (Aspomires) e a Associação de Subtenentes e Sargentos do ES (ASSES).

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