Arnaldinho Borgo é candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O grupo, que reúne as quatro maiores associações de classe do setor de segurança pública no Estado, já tinha realizado encontros com o comandante do Executivo canela-verde. A nova reunião aconteceu a pedido do próprio prefeito.

Na ocasião, os militares apresentaram seus interesses, questões que avaliam como necessidades da cidade de Vila Velha e expectativas dos servidores do setor. Apesar de também terem conversado com o candidato do PL Alexandre Ramalho , que é coronel aposentado da Polícia Militar, a reunião com Arnaldinho foi considerada positiva.

Ainda há a expectativa de uma nova reunião do PPMES com o atual prefeito para "ajustes" após análises internas considerando as tratativas políticas realizadas com cada um dos dois candidatos. O martelo deve ser batido nesta sexta-feira (23) com um anúncio oficial.

Your browser does not support the audio element. Projeto Político Militar do ES avalia apoiar Arnaldinho em Vila Velha