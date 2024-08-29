Quaest: gestão de Pazolini é avaliada como positiva por 67% dos eleitores de Vitória

Em busca da reeleição, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos)
teve a sua gestão avaliada como positiva por 67% dos entrevistados na primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira (28). Outros 20% consideram a administração regular, enquanto 9% a avaliam como negativa. Não sabe ou não respondeu equivale a 4% dos entrevistados.
A pesquisa, realizada a pedido da TV Gazeta, revela que a gestão de Pazolini é bem avaliada em todos os segmentos analisados, como sexo, renda domiciliar e religião. Na divisão por escolaridade, a administração do prefeito se destaca entre os entrevistados que estudaram até o ensino fundamental. Nessa faixa, a avaliação positiva sobe para 81% dos entrevistados. O mesmo ocorre entre aqueles com 60 anos ou mais, cujo índice de avaliações positivas chega a 77%.
O levantamento mostra ainda que 80% dos entrevistados que votaram em Jair Bolsonaro (PL)
avaliam como positivo o trabalho feito pelo atual chefe do Executivo. Entre os que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
, o índice de positivo é de 56%.
Quando questionados sobre se Pazolini merece ou não continuar no comando da prefeitura, 70% dos entrevistados afirmaram que ele merece, 24% disseram que ele não merece e 6% não sabem ou não responderam.