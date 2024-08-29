Quaest: gestão de Pazolini é avaliada como positiva por 67% dos eleitores de Vitória

A pesquisa, realizada a pedido da TV Gazeta, revela que a gestão de Pazolini é bem avaliada em todos os segmentos analisados, como sexo, renda domiciliar e religião. Na divisão por escolaridade, a administração do prefeito se destaca entre os entrevistados que estudaram até o ensino fundamental. Nessa faixa, a avaliação positiva sobe para 81% dos entrevistados. O mesmo ocorre entre aqueles com 60 anos ou mais, cujo índice de avaliações positivas chega a 77%.