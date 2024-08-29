Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Quaest: gestão de Pazolini é avaliada como positiva por 67% dos eleitores de Vitória

Levantamento mostra ainda que 20% consideram a administração regular, enquanto 9% avaliam como negativa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 ago 2024 às 10:10

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 10:10

Gestão de Pazolini é avaliada como positiva para 67% dos eleitores de Vitória
Gestão de Pazolini é bem avaliada em todos os segmentos analisados na primeira rodada da pesquisa Quaest Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Em busca da reeleição, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) teve a sua gestão avaliada como positiva por 67% dos entrevistados na primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira (28). Outros 20% consideram a administração regular, enquanto 9% a avaliam como negativa. Não sabe ou não respondeu equivale a 4% dos entrevistados.
A pesquisa, realizada a pedido da TV Gazeta, revela que a gestão de Pazolini é bem avaliada em todos os segmentos analisados, como sexo, renda domiciliar e religião. Na divisão por escolaridade, a administração do prefeito se destaca entre os entrevistados que estudaram até o ensino fundamental. Nessa faixa, a avaliação positiva sobe para 81% dos entrevistados. O mesmo ocorre entre aqueles com 60 anos ou mais, cujo índice de avaliações positivas chega a 77%.
O levantamento mostra ainda que 80% dos entrevistados que votaram em Jair Bolsonaro (PL) avaliam como positivo o trabalho feito pelo atual chefe do Executivo. Entre os que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice de positivo é de 56%.
Quando questionados sobre se Pazolini merece ou não continuar no comando da prefeitura, 70% dos entrevistados afirmaram que ele merece, 24% disseram que ele não merece e 6% não sabem ou não responderam. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024 

A pesquisa Quaest e a chance de a eleição em Vitória ser decidida no 1º turno

Quaest: 46% gostariam que prefeito de Vitória não fosse aliado nem de Lula nem de Bolsonaro

Coser (42%), Luiz Paulo (35%) e Assumção (30%) são os mais rejeitados na corrida eleitoral em Vitória, aponta Quaest

Quaest: Pazolini é o preferido de 72% do eleitorado de Vitória que se diz bolsonarista; Assumção, de 6%

Quaest: Pazolini tem 51%, Coser, 17%, Luiz Paulo, 8% e Camila, 7% na disputa para a Prefeitura de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Pesquisa Quaest Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados