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Eleições 2024

Quaest: 46% gostariam que prefeito de Vitória não fosse aliado nem de Lula nem de Bolsonaro

Por outro lado, 25% dos entrevistados dizem preferir que o prefeito da Capital seja aliado de ex-presidente, enquanto 24% sinalizam preferência por aliança com líder petista
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

28 ago 2024 às 20:07

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 20:07

46% dizem preferir que prefeito não seja aliado nem Lula nem de Bolsonaro na Capital
Pesquisa Quaest indica que 46% dos eleitores da Capital preferem que prefeito não seja aliado nem Lula nem de Bolsonaro Crédito: Arte: A Gazeta
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (28), mostra que 46% dos eleitores da Capital preferem que o prefeito seja independente, isto é, não tenha aliança política nem com o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 
Por outro lado, 25% dos entrevistados dizem preferir que o prefeito da Capital seja aliado de Bolsonaro, enquanto 24% sinalizam preferência por aliança com Lula. Outros 5% dos ouvidos na pesquisa não quiseram ou não souberam responder sobre as alianças políticas que gostariam o chefe do Executivo firmasse.
A margem de erro do levantamento feito pela Quaest é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Preferência de alianças x voto estimulado

A pesquisa ainda fez o cruzamento da intenção de votos estimulados – em que há apresentação dos nomes dos candidatos aos entrevistados – com a preferência das alianças do prefeito com Lula ou Bolsonaro.
Dentre os que preferem que o chefe do Executivo municipal seja aliado do ex-presidente: 70% declaram voto no atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos); 4% pretendem votar em João Coser; 10%, em Luiz Paulo; 6%, em Assumção e 2% em Camila Valadão. Já 5% se dizem indecisos e 3% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não vão votar.
Dos que preferem que o prefeito tenha aliança com o presidente Lula: 38% têm intenção de votar em João Coser; 32% pretendem votar em Pazolini; 12%, em Camila Valadão e 7%, em Luiz Paulo. Nenhum entrevistado com intenção de votar em Assumção gostaria que o prefeito tivesse aliança com o petista e somente 1% dos que pretendem votar em Du concordam com essa aliança. Outros 5% afirmam estar indecisos e 5% dizem que não vão votar ou vão votar em branco ou nulo.
Já entre os entrevistados que desejam que o prefeito seja independente, 52% são eleitores declarados de Pazolini; 14% dizem ser eleitores de João Coser; 7%, de Luiz Paulo; e 6%, de Camila Valadão. Os que pretendem votar em Assumção são 1%, mesma porcentagem dos que pretendem votar em Du. Outros 11% se dizem indecisos e 8% afirmam que não vão votar ou votarão em branco ou nulo.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

 A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.
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