Nos últimos dias, pessoas relataram ter recebido e-mails com mensagem do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) convocando eleitores para serem mesários nas Eleições 2024. No texto, havia um link de validação. Porém, a Justiça Eleitoral alerta que a mensagem é falsa e não deve ser acessada, por se tratar de uma tentativa de golpe.
A Justiça Eleitoral informa que tem todos os dados necessários para a convocação e orienta eleitores a nunca preencher informações em links compartilhados por e-mail, em redes sociais ou aplicativos de mensagens.
A página oficial do TRE-ES publicou no seu perfil oficial nas redes sociais uma mensagem de alerta sobre as tentativas de golpe que alguns eleitores estão recebendo.
A convocação de mesários para atuarem nas próximas eleições ocorreu entre os dias 9 de julho e 7 de agosto e foi feita através de mensagens, e-mails e cartas. Por uma questão de segurança, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não envia links nessas mensagens. No texto, consta apenas um código que pode ser validado no site oficial do TRE da região (tre-es.jus.br).
TRE-ES alerta para golpe em falsa mensagem de convocação de mesários
Caso você sempre tenha trabalhado nas Eleições e não recebeu nenhuma mensagem de convocação este ano, poderá verificar se foi ou não convocado entrando em contato com o cartório eleitoral em que está inscrito. Também é possível verificar clicando aqui.