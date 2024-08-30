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TRE-ES alerta para golpe em falsa mensagem de convocação de mesários

Justiça Eleitoral afirma que não envia e-mails contendo links para os eleitores e orienta a nunca preencher informações em mensagens compartilhadas
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 ago 2024 às 16:15

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 16:15

Eleitores relatam tentativa de golpe através de mensagens de convocação de mesários
Eleitores relatam tentativa de golpe através de mensagens de convocação de mesários Crédito: Reprodução
Nos últimos dias, pessoas relataram ter recebido e-mails com mensagem do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) convocando eleitores para serem mesários nas Eleições 2024. No texto, havia um link de validação. Porém, a Justiça Eleitoral alerta que a mensagem é falsa e não deve ser acessada, por se tratar de uma tentativa de golpe.
A Justiça Eleitoral informa que tem todos os dados necessários para a convocação e orienta eleitores a nunca preencher informações em links compartilhados por e-mail, em redes sociais ou aplicativos de mensagens.
A página oficial do TRE-ES publicou no seu perfil oficial nas redes sociais uma mensagem de alerta sobre as tentativas de golpe que alguns eleitores estão recebendo.
TRE-ES afirma que mensagens com link de convocação para mesário são falsas
TRE-ES afirma que mensagens com link de convocação para mesário são falsas Crédito: Reprodução
A convocação de mesários para atuarem nas próximas eleições ocorreu entre os dias 9 de julho e 7 de agosto e foi feita através de mensagens, e-mails e cartas. Por uma questão de segurança, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não envia links nessas mensagens. No texto, consta apenas um código que pode ser validado no site oficial do TRE da região (tre-es.jus.br).
TRE-ES alerta para golpe em falsa mensagem de convocação de mesários
Caso você sempre tenha trabalhado nas Eleições e não recebeu nenhuma mensagem de convocação este ano, poderá verificar se foi ou não convocado entrando em contato com o cartório eleitoral em que está inscrito. Também é possível verificar clicando aqui.

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TSE Golpe Voluntários TRE-ES Eleições 2024 Eleições ES 2024
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