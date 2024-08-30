Críticas, acusação de fake news e promessas na campanha de TV em Colatina

Renzo Vasconcelos (PSD), Guerino Balestrassi (MDB) e Luciano Merlo (PL) apresentaram seus programas no horário eleitoral em Colatina Crédito: Reprodução

A propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV começou nesta sexta-feira (30), exibindo as propostas dos candidatos a prefeito dos municípios que têm emissoras para fazer a transmissão. Em Colatina , dos seis nomes na disputa para comandar a cidade, somente três tiveram a oportunidade de apresentar seus programas e propostas para os próximos quatro anos. Além de terem pontuado uma ou outra iniciativa para o município, os candidatos trouxeram críticas, acusação de fake news e promessas de um futuro melhor.

O horário eleitoral começou com o programa de Renzo Vasconcelos (PSD) que, logo no início, apontou que há mais de 20 anos um mesmo grupo político está no poder, o que, em suas palavras, deixou Colatina para trás em comparação a outras cidades. Depois, listou áreas que, para ele, apresentam problemas e nas quais planeja investir, tais como saúde, educação, mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico. O vídeo foi aberto com o depoimento de uma cozinheira experiente e encerrado com uma criança.

Na sequência, foi a vez do prefeito Guerino Balestrassi (MDB), que busca a reeleição. Boa parte do programa foi uma encenação com várias pessoas, de perfis diferentes, acompanhando uma espécie de convocação pela rádio com um texto recorrente: "é tempo de colher". Depois de serem chamados, todos saíram para as ruas numa caminhada, que termina com uma criança entregando a bandeira de Colatina para Balestrassi. Ele, então, reforça a ideia de que "o terreno foi preparado, muita coisa foi semeada e brotou, mas ainda há o que colher". E encerrou dizendo que o município não pode perder os avanços conquistados.

O candidato Luciano Merlo (PL) foi quem encerrou a propaganda eleitoral gratuita. Ele fez uma retrospectiva da campanha de 2020, da qual saiu em segundo lugar, perdendo a prefeitura por pouco mais de 600 votos, e disse que foi alvo de ataques e de fake news. Mas, desde aquele ano, ele acredita que a população de Colatina espera por renovação e não "palanques pesados da velha política". Luciano Merlo ressaltou que está, novamente, em busca do futuro que o município merece com uma gestão de todos e para todos.

O candidato Ronaldo Jorge, do Democracia Cristã (DC), não esteve na propaganda eleitoral porque o partido ao qual está filiado não tem direito a tempo de rádio e TV devido à representação no Congresso Nacional. O mesmo ocorre com o candidato Vinicius Bragatto (Novo). A candidata Renata Marquezini (Psol) só deve começar a se apresentar na próxima semana porque, segundo a assessoria, houve problemas na finalização do material que deveria ir ao ar.