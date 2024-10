O que explica a vitória elástica de Arnaldinho Borgo em Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), foi reeleito neste domingo (6) com 79,04% dos votos, uma diferença de 61 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, Coronel Ramalho (PL), que foi escolhido por 17,20% dos eleitores.



A última vez que houve vencedor já no primeiro turno na cidade foi em 2004, com Max Filho, então filiado ao PDT. Aquele ano marcou também a última ocasião em que um prefeito de Vila Velha foi reeleito.