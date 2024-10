Câmara de Vila Velha tem 12 reeleitos, retorno de 4 ex-vereadores e 5 novos nomes

A cidade aumentará o número de cadeiras de 17 para 21 a partir de 2025. Confira o que muda no Legislativo da cidade

Também voltaram a ser eleitos Devacir Rabello (antes no DC, hoje no PL) e Joel Rangel (antes no PTB, hoje no Podemos), que não estavam no cargo porque foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro de 2024. A decisão foi tomada pelo TSE porque seus partidos burlaram as regras para a cota de gênero em 2020.