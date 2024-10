'Não prometi ilusões', diz prefeito eleito mais jovem do ES

As pessoas já acreditam em mim, me deram esse voto de confiança. E eu acredito que a confiança das pessoas, ao longo da campanha, se deve ao fato de não ter prometido ilusões. A gente trabalhou dentro do plano de governo. Dos problemas que identificamos na atual gestão. Apresentamos soluções plausíveis, compatíveis com a realidade do município. Cidade pequena tem orçamento limitado. Dependemos de convênios, de parcerias com os governos estadual e federal. Então, trabalhamos com essa realidade. Não prometemos, por exemplo, construir um hospital, mas oferecer uma estrutura de saúde melhor. A credibilidade vem do fato de prometer aquilo que é possível cumprir, do que pode ser implementado. O município precisa de renovação e apresentamos propostas factíveis. A população sentiu segurança. Primeiro, porque havia sinais de mudança e, depois, entendendo que o plano é possível de ser cumprido.