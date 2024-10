Após reeleição

Arnaldinho quer ampliar ensino integral e abrir concursos em Vila Velha

Prefeito reeleito de Vila Velha concedeu entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta terça-feira (8), em que anunciou os planos para o próximo mandato

Arnaldinho Borgo foi reeleito em Vila Velha com 79,04% dos votos válidos. (Ricardo Medeiros)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

Reeleito para mais um mandato como prefeito de Vila Velha, no último domingo (6), com 79,04% dos votos válidos, Arnaldinho Borgo (Podemos) traçou metas para os próximos quatro anos no comando do município, durante entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta terça-feira (8). Entre os planos, estão a ampliação da oferta de escolas com ensino em tempo integral, a universalização do saneamento básico na cidade e a abertura de concursos para contratar novos servidores.

Um dos objetivos citados pelo prefeito é o de ampliar o acesso da população canela-verde à saúde. Segundo ele, durante a atual gestão, foram inauguradas diversas unidades de saúde. No novo mandato, a meta é ampliar algumas delas.

"A Unidade Básica de Saúde de Vale Encantado é muito pequena para uma população muito grande. Nós compramos terrenos que ficam ao lado dessa unidade e, daqui a uns dias, a gente licita a ampliação dessa unidade, que vai dar a oportunidade de atender com qualidade e eficiência a população lá", destacou.

Além disso, Arnaldinho citou planos para criar uma nova unidade de saúde no bairro Santa Rita, já que a atual, segundo ele, não possui infraestrutura adequada. "Compramos um terreno em Santa Rita, na Avenida Capuaba, ao lado da Escola Leonel Brizola. Nós já vamos licitar a construção de uma nova unidade Básica de saúde de porte 4, que é a maior que uma cidade pode ter, para atender bem aquela população", afirmou.

Sobre a educação, o prefeito reeleito revelou que o objetivo da próxima gestão é investir cada vez mais no ensino em tempo integral. "A nossa meta é, nos próximos quatro anos, tentar colocar no mínimo 50% da nossa rede municipal de ensino em escola de tempo integral, para dar oportunidade para as mães irem trabalhar, mas principalmente para dar oportunidade de a gente formar bons cidadãos, boas crianças, bons jovens no futuro", contou.

Perguntado sobre o saneameto básico da cidade, Arnaldinho destacou a construção das estações de bombeamento de esgoto de Ulisses Guimarães e Araçás, que serão inauguradas em dezembro, e afirmou que estão sendo construídos 240km de rede para coletar esgotos das residências.

Em um prazo de três a quatro anos, no máximo, nós teremos a universalização do saneamento básico. O que significa isso? Que nós não teremos mais esgoto a céu aberto, não teremos córregos, canais, rios e o mar poluído com esgoto Arnaldinho Borgo • Prefeito de Vila Velha

O prefeito afirmou que o investimento da cidade em saneamento básico ultrapassa R$ 1 bilhão. "É algo que ninguém gosta de fazer, mas nossa administração está fazendo esse enfrentamento e vamos entregar uma cidade sustentável sem poluição do meio ambiente", destacou.

Sítio Batalha e concursos

Um ouvinte da Rádio CBN Vitória indagou o prefeito sobre a reforma do Parque Municipal Sítio Batalha, que fica localizado no Centro de Vila Velha, aos fundos do Colégio Marista. O gestor afirmou que as obras já começaram e projetou uma data de entrega. "Nossa previsão é que a gente entregue essa obra em fevereiro (de 2025). É uma obra que vai dar a qualidade de vida muito superior para nossa população", apontou.

Sobre concursos da prefeitura, Arnaldinho afirmou que recentemente foi realizado um certame para a Guarda Municipal. Por isso, lembrou que não é possível fazer um novo enquanto o atual não for finalizado. Mas salientou que, nos próximos dias, os classificados nessa seleção poderão ser chamados.

"Posso afirmar que nós teremos outros concursos, a exemplo do magistério, que vamos abrir. E estamos fazendo um levantamento em todas as áreas da Prefeitura sobre quais são os setores e os profissionais que precisamos para que a gente possa fazer um concurso e, de fato, colocar funcionários efetivos. Porque nós acreditamos que a maior força e o maior legado de uma cidade são seus funcionários", declarou o prefeito.

