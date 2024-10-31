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Eleições 2024

Quem mais doou para as campanhas dos prefeitos eleitos na Grande Vitória

Servidores são maioria entre os principais doadores, mas empresários também aparecem na lista
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

31 out 2024 às 13:28

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 13:28

A Gazeta levantou os maiores doadores das campanhas
A Gazeta levantou os maiores doadores das campanhas Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Além de recursos dos fundos eleitoral e partidário, as campanhas dos prefeitos eleitos de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos); Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos); Cariacica, Euclério Sampaio (MDB) e Serra, Weverson Meireles (PDT) receberam, ao todo, doações de 201 pessoas físicas.
Desde 2015, é proibido o financiamento privado de pessoas jurídicas para campanhas políticas. Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) levou à criação, em 2017, do fundo eleitoral. Além dele e do fundo partidário, que foi criado pela Constituição de 1988, as campanhas só podem ser financiadas por doações de partidos, recursos próprios dos candidatos e doações de pessoas físicas, diretas ou por financiamento coletivo.
A Gazeta consultou os dados públicos da Justiça Eleitoral para identificar os principais doadores das campanhas dos prefeitos eleitos da Grande Vitória. Confira ao fim da matéria a tabela com todos os doadores que aportaram a partir de R$ 10 mil.

Vitória

Reeleito prefeito da Capital em primeiro turno, Lorenzo Pazolini já declarou ter recebido R$ 3,996 milhões para sua campanha. Seu partido, o Republicanos, repassou R$ 2,4 milhões do fundo eleitoral. O partido da vice da chapa, Cris Samorini (Progressistas), aportou R$ 1,5 milhão, entre R$ 1,2 milhão do fundo eleitoral e R$ 300 mil do fundo partidário.
Quem mais doou para as campanhas dos prefeitos eleitos na Grande Vitória
Os R$ 96 mil restantes foram doados por sete pessoas físicas. O procurador-geral do município, Tárek Moysés Mousallem, doou R$ 22,5 mil. O mesmo valor foi doado pelo advogado Ricardo Alvares da Silva Campos Jr, que ao lado de Mousallem é sócio fundador do escritório de advocacia Moussallem & Campos Advogados Associados.
O empresário italiano Loreto Zanotto, CEO da Brasitália Agregados para Construção, produtora de rochas britadas, doou R$ 20 mil. O mesmo valor foi doado por outro empresário, Luis Soares Cordeiro, acionista fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Estel, que atua nos setores de papel e celulose, mineração, siderurgia e petróleo e gás.

Vila Velha

Também reeleito em Vila Velha em primeiro turno, Arnaldinho Borgo já declarou ter recebido R$ 2.234.370 para a campanha. A maior parte do montante, R$ 1,8 milhão, veio de seu partido, o Podemos, através do fundo eleitoral. O partido do vice da chapa, o PSB, não repassou valores, mas o próprio vice-prefeito eleito, Carlos Aurélio Linhalis, foi o maior doador entre 82 pessoas físicas, com R$ 49.450.
Ele lidera uma ampla lista de doadores que integram a Prefeitura de Vila Velha. Ao todo, 15 dos 19 secretários municipais (incluindo Cael Linhalis, que também comanda a pasta do Planejamento) contribuíram para a campanha, somando mais de R$ 170 mil. Também doaram os secretários de Defesa Social, Rogério Gomes dos Santos (R$ 23,8 mil); Finanças, Adinalva Maria da Silva Prates (R$ 17 mil); o procurador-geral Vitor Silvares (R$ 16 mil); e Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti (R$ 15 mil).
Doaram R$ 12 mil cada os titulares de Controle e Transparência, Antônio Francisco de Abreu; Tecnologia e Inovação, Abel Neto; Saúde, Cátia Lisboa; Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento; Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo; e Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior.
Também doaram os titulares de Administração, Rodrigo Cavalcante e Assistência Social, Letícia Goldner (R$ 10 mil cada), e Obras, Menara Cavalcante (R$ 9 mil). Diversos outros servidores fizeram doações, como o subsecretário de Receita, Nubio Ramos Castello (R$ 21 mil).
Outra das maiores doações, de R$ 15 mil, foi feita por Najla Aparecida Assad de Morais, tabeliã do Cartório do 3º Ofício Tabelionato de Notas do Juízo de Guarapari.

Serra

A campanha de Weverson Meireles (PDT), eleito na Serra, recebeu, conforme indica a prestação de contas à Justiça Eleitoral até o momento, R$ 3.737.770,99. A maior parte do montante, R$ 3,284 milhões, veio de seu partido, o PDT, sendo R$ 600 mil do fundo partidário e o restante do fundo eleitoral. Outros R$ 100 mil do fundo eleitoral foram repassados pelo MDB, partido da vice da chapa, Delegada Gracimeri.
Os R$ 353.770,99 restantes vieram de 56 doadores pessoas físicas. Quase 45% desse valor, um total de R$ 158.323,33, foram doados por familiares do atual prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). A soma inclui o próprio mandatário, principal apoiador de Weverson, que doou R$ 40 mil.
Diversos integrantes da prefeitura também embarcaram no apoio à campanha e fizeram doações. O secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim Martins da Silva, doou R$ 12 mil. Outros cinco membros da administração doaram R$ 10 mil cada: o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Claudio Denicoli dos Santos; o procurador-geral da Serra, Edinaldo Loureiro Ferraz; o controlador geral, Emiliano Coutinho Ricas; o coordenador de governo, Iranilson Casado Pontes; e a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota Pereira. Outros servidores e ex-servidores do município também doaram valores menores.
Outro dos principais doadores, com R$ 20 mil, é o empresário Ronaldo Roque Campo, diretor-geral do Grupo RDG, um dos principais conglomerados empresariais do Estado, que tem sede na Serra e atua nos setores de aço, distribuição, petróleo, logística e agropecuária. Weverson Meireles não doou para a própria campanha. Outro empresário, João Amarilis Hupp Malini, dono de uma concessionária de veículos da Serra, doou R$ 10 mil.

Cariacica

Tendo declarado a campanha mais barata até o momento entre as cidades da Grande Vitória, Euclério Sampaio, reeleito em Cariacica, informou ter recebido R$ 1.038.571,68. Seu partido, o MDB, repassou R$ 800 mil do fundo eleitoral. Os pouco mais de R$ 238 mil restantes foram doados por 56 pessoas físicas, incluindo ele próprio, que fez a maior doação, de R$ 54.422,40.
Euclério ainda recebeu três doações de R$ 50 mil cada, de três sócios da rede mineira de supermercados BH, que tem unidades em Cariacica: Bruno Santos de Oliveira, Pedro Junio de Oliveira e Pedro Lourenço de Oliveira. Todas as demais doações recebidas pela campanha foram de R$ 1 mil ou menos.

Dados

Os dados foram consultados na plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre as 14h de 22 de outubro e as 21h de 28 de outubro. As campanhas de candidatos eleitos em primeiro turno têm até 5 de novembro para encaminhar a prestação de contas definitiva à Justiça Eleitoral. Para as campanhas de segundo turno, o prazo vai até 19 de novembro.

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