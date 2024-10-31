A Gazeta levantou os maiores doadores das campanhas Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Desde 2015, é proibido o financiamento privado de pessoas jurídicas para campanhas políticas. Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) levou à criação, em 2017, do fundo eleitoral. Além dele e do fundo partidário, que foi criado pela Constituição de 1988, as campanhas só podem ser financiadas por doações de partidos, recursos próprios dos candidatos e doações de pessoas físicas, diretas ou por financiamento coletivo.

A Gazeta consultou os dados públicos da Justiça Eleitoral para identificar os principais doadores das campanhas dos prefeitos eleitos da Grande Vitória. Confira ao fim da matéria a tabela com todos os doadores que aportaram a partir de R$ 10 mil.

Vitória

Reeleito prefeito da Capital em primeiro turno, Lorenzo Pazolini já declarou ter recebido R$ 3,996 milhões para sua campanha. Seu partido, o Republicanos, repassou R$ 2,4 milhões do fundo eleitoral. O partido da vice da chapa, Cris Samorini (Progressistas), aportou R$ 1,5 milhão, entre R$ 1,2 milhão do fundo eleitoral e R$ 300 mil do fundo partidário.

Your browser does not support the audio element. Quem mais doou para as campanhas dos prefeitos eleitos na Grande Vitória

Os R$ 96 mil restantes foram doados por sete pessoas físicas. O procurador-geral do município, Tárek Moysés Mousallem, doou R$ 22,5 mil. O mesmo valor foi doado pelo advogado Ricardo Alvares da Silva Campos Jr, que ao lado de Mousallem é sócio fundador do escritório de advocacia Moussallem & Campos Advogados Associados.

O empresário italiano Loreto Zanotto, CEO da Brasitália Agregados para Construção, produtora de rochas britadas, doou R$ 20 mil. O mesmo valor foi doado por outro empresário, Luis Soares Cordeiro, acionista fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Estel, que atua nos setores de papel e celulose, mineração, siderurgia e petróleo e gás.

Vila Velha

Também reeleito em Vila Velha em primeiro turno, Arnaldinho Borgo já declarou ter recebido R$ 2.234.370 para a campanha. A maior parte do montante, R$ 1,8 milhão, veio de seu partido, o Podemos, através do fundo eleitoral. O partido do vice da chapa, o PSB, não repassou valores, mas o próprio vice-prefeito eleito, Carlos Aurélio Linhalis, foi o maior doador entre 82 pessoas físicas, com R$ 49.450.

Ele lidera uma ampla lista de doadores que integram a Prefeitura de Vila Velha. Ao todo, 15 dos 19 secretários municipais (incluindo Cael Linhalis, que também comanda a pasta do Planejamento) contribuíram para a campanha, somando mais de R$ 170 mil. Também doaram os secretários de Defesa Social, Rogério Gomes dos Santos (R$ 23,8 mil); Finanças, Adinalva Maria da Silva Prates (R$ 17 mil); o procurador-geral Vitor Silvares (R$ 16 mil); e Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti (R$ 15 mil).

Doaram R$ 12 mil cada os titulares de Controle e Transparência, Antônio Francisco de Abreu; Tecnologia e Inovação, Abel Neto; Saúde, Cátia Lisboa; Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento; Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo; e Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior.

Também doaram os titulares de Administração, Rodrigo Cavalcante e Assistência Social, Letícia Goldner (R$ 10 mil cada), e Obras, Menara Cavalcante (R$ 9 mil). Diversos outros servidores fizeram doações, como o subsecretário de Receita, Nubio Ramos Castello (R$ 21 mil).

Outra das maiores doações, de R$ 15 mil, foi feita por Najla Aparecida Assad de Morais, tabeliã do Cartório do 3º Ofício Tabelionato de Notas do Juízo de Guarapari.

Serra

A campanha de Weverson Meireles (PDT), eleito na Serra , recebeu, conforme indica a prestação de contas à Justiça Eleitoral até o momento, R$ 3.737.770,99. A maior parte do montante, R$ 3,284 milhões, veio de seu partido, o PDT, sendo R$ 600 mil do fundo partidário e o restante do fundo eleitoral. Outros R$ 100 mil do fundo eleitoral foram repassados pelo MDB, partido da vice da chapa, Delegada Gracimeri.

Os R$ 353.770,99 restantes vieram de 56 doadores pessoas físicas. Quase 45% desse valor, um total de R$ 158.323,33, foram doados por familiares do atual prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). A soma inclui o próprio mandatário, principal apoiador de Weverson, que doou R$ 40 mil.

Diversos integrantes da prefeitura também embarcaram no apoio à campanha e fizeram doações. O secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim Martins da Silva, doou R$ 12 mil. Outros cinco membros da administração doaram R$ 10 mil cada: o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Claudio Denicoli dos Santos; o procurador-geral da Serra, Edinaldo Loureiro Ferraz; o controlador geral, Emiliano Coutinho Ricas; o coordenador de governo, Iranilson Casado Pontes; e a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota Pereira. Outros servidores e ex-servidores do município também doaram valores menores.

Outro dos principais doadores, com R$ 20 mil, é o empresário Ronaldo Roque Campo, diretor-geral do Grupo RDG, um dos principais conglomerados empresariais do Estado, que tem sede na Serra e atua nos setores de aço, distribuição, petróleo, logística e agropecuária. Weverson Meireles não doou para a própria campanha. Outro empresário, João Amarilis Hupp Malini, dono de uma concessionária de veículos da Serra, doou R$ 10 mil.

Cariacica



Tendo declarado a campanha mais barata até o momento entre as cidades da Grande Vitória, Euclério Sampaio, reeleito em Cariacica , informou ter recebido R$ 1.038.571,68. Seu partido, o MDB, repassou R$ 800 mil do fundo eleitoral. Os pouco mais de R$ 238 mil restantes foram doados por 56 pessoas físicas, incluindo ele próprio, que fez a maior doação, de R$ 54.422,40.

Euclério ainda recebeu três doações de R$ 50 mil cada, de três sócios da rede mineira de supermercados BH, que tem unidades em Cariacica: Bruno Santos de Oliveira, Pedro Junio de Oliveira e Pedro Lourenço de Oliveira. Todas as demais doações recebidas pela campanha foram de R$ 1 mil ou menos.

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