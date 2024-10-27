Confira a lista de prefeitos eleitos após segundo turno no ES

Confira o mapa dos 78 prefeitos eleitos no ES em 2024 Crédito: Arte AG

Weverson e Pablo Muribeca (Republicanos) estavam na disputa pela prefeitura do município que possui o maior eleitorado do Estado, com 362.532 pessoas aptas a votar. Weverson venceu a corrida eleitoral em sua primeira participação com 138.071 votos — 60,48% do total. Já Muribeca recebeu 90.227 votos, o que representa 39,52% do total de votos válidos

Mais de 120 mil eleitores (33,17%) decidiram se abster, ou seja, nem compareceram ao local de votação. Outros 2,70% dos eleitores votaram em branco, enquanto 3,07% preferiram anular seu voto. Os eleitores da Serra foram os únicos no Espírito Santo que tiveram que voltar as urnas neste domingo para elegerem o prefeito do município.