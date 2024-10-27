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Eleições 2024

Confira a lista de prefeitos eleitos após segundo turno no ES

Weverson Meireles (PDT) venceu a disputa à Prefeitura da Serra, no segundo turno das Eleições 2024, com 60,48% dos votos; confira a lista completa dos prefeitos eleitos os municípios capixabas
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

27 out 2024 às 18:39

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 18:39

Lista dos 78 prefeitos eleitos no ES em 2024
Confira o mapa dos 78 prefeitos eleitos no ES em 2024 Crédito: Arte AG
Após o segundo turno das eleições municipais na Serra, neste domingo (27), todas as 78 cidades capixabas escolheram seus representantes a prefeito pelos próximos quatro anos. Weverson Meireles (PDT) foi eleito no município com 60,48% dos votos válidos.
Weverson  e Pablo Muribeca (Republicanos) estavam na disputa pela prefeitura do município que possui o maior eleitorado do Estado, com 362.532 pessoas aptas a votar. Weverson venceu a corrida eleitoral em sua primeira participação com 138.071 votos — 60,48% do total. Já Muribeca recebeu 90.227 votos, o que representa 39,52% do total de votos válidos

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 Mais de 120 mil eleitores (33,17%) decidiram se abster, ou seja, nem compareceram ao local de votação. Outros 2,70% dos eleitores votaram em branco, enquanto 3,07% preferiram anular seu voto. Os eleitores da Serra foram os únicos no Espírito Santo que tiveram que voltar as urnas neste domingo para elegerem o prefeito do município.
Veja abaixo os prefeitos eleitos dos 78 municípios no Espírito Santo.

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