Quem é Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra

Weverson Meireles foi eleito com 138.071 mil votos e vai comandar a Serra a partir de janeiro

Confirmando o que indicavam as pesquisas, Weverson desbancou no segundo turno o candidato Pablo Muribeca (Republicanos), que recebeu 90.227 votos — 39,52 % do total — mas também já havia deixado para trás o ex-prefeito do PP, Audifax Barcelos, que saiu da disputa ainda no primeiro turno, ao ficar em terceiro lugar na corrida eleitoral.