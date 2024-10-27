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Eleições 2024

Quem é Weverson Meireles, prefeito eleito da Serra

Administrador e com passagens pelos governos federal e estadual, pedetista fez sua estreia em disputas eleitorais e conquistou a preferência do eleitorado serrano
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2024 às 18:00

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 18:00

Weverson Meireles
Weverson Meireles foi eleito com 138.071 mil votos e vai comandar a Serra a partir de janeiro Crédito: Divulgação
Estreante em disputas eleitorais, o prefeito eleito na Serra, Weverson Meireles (PDT), já em sua primeira participação recebeu 138.071 mil votos — 60,48% do total — e vai comandar, nos próximos quatro anos, o maior município do Espírito Santo. Mas sua atuação na vida pública é anterior às Eleições 2024. Com passagens pelos governos federal e estadual e também pela prefeitura que em janeiro vai assumir, Weverson tem histórico em diversas áreas do Executivo. 
Indicado para a corrida eleitoral pelo atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), o futuro gestor da cidade atuou como assessor especial do Ministério do Trabalho, em Brasília (DF), foi secretário de Estado de Turismo até o início de 2023 e ocupou o cargo de subsecretário estadual de Esportes. Na Prefeitura da Serra, foi titular da Secretaria de Governo e coordenou o planejamento estratégico do município para os próximos 20 anos.
Filho de uma doméstica e de um pedreiro, Weverson tem 33 anos e é natural de Vitória, de onde a família precisou se mudar após um deslizamento de terras no Morro do Macaco, em 1985. Ele ainda não era nascido quando os pais se instalaram na Serra, onde cresceu e se estabeleceu. 
Formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o prefeito eleito sempre estudou em escolas públicas e tem, entre prioridades do seu mandato, conforme seu plano de governo, a ampliação em 50% da educação em tempo integral, priorizando a educação infantil. Também planeja criar o cartão kit escolar e prometeu expandir o programa de educação financeira e empreendedorismo. Ainda tem nos planos a Universidade da Criança e a modernização do sistema de gestão escolar.

Apoios

Além de ser o nome indicado por Vidigal, que abriu mão de disputar mais uma eleição por questões particulares, desde o primeiro turno Weverson tem o apoio declarado do governador Renato Casagrande (PSB), que até fez participações em atos de campanha.
Eleito com a maior coligação no município — PDT, MDB, PSB, Podemos, União e Federação Psol-Rede —, conquistou outros apoios no segundo turno, como o do PSDB, que havia indicado a vice na chapa do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) e não avançou na disputa
Mas uma manifestação do PT favorável à candidatura de Weverson causou desconforto na reta final da campanha. O ex-deputado estadual Roberto Carlos, que havia disputado a Prefeitura da Serra pelo Partido dos Trabalhadores, chegou a gravar vídeo, indicando que o pedetista seria a melhor opção dos concorrentes do segundo turno. Contudo, a rejeição observada ao PT no município fez o PDT rapidamente refutar o apoio
Outro contratempo, que até ameaçou a participação de aliados religiosos na campanha, foi a menção dos termos LGBT e diversidade no plano de governo de Weverson. As expressões foram usadas em publicações para sugerir que o pedetista pretendia implantar a ideologia de gênero nas escolas, o que a Justiça Eleitoral apontou não ser verdade e proibiu a divulgação de materiais com esse teor. Mas, como a desinformação ganhou ampla repercussão, o prefeito eleito decidiu retirar as citações do plano

Renovação

A Serra, com mais de 200 mil eleitores, foi o único município do Espírito Santo em que houve dois turnos porque, na primeira etapa, nenhum dos concorrentes obteve mais de 50% dos votos. Embora se comprometa com o legado de Vidigal, Weverson afirma que também representa renovação. Após 28 anos de apenas dois grupos no poder, liderados pelo atual prefeito e por Audifax, que se revezaram ao longo do período no comando da cidade, o prefeito eleito representa um novo momento para os moradores do município.
Confirmando o que indicavam as pesquisas, Weverson desbancou no segundo turno o candidato Pablo Muribeca (Republicanos), que recebeu 90.227 votos — 39,52 % do total — mas também já havia deixado para trás o ex-prefeito do PP, Audifax Barcelos, que saiu da disputa ainda no primeiro turno, ao ficar em terceiro lugar na corrida eleitoral.
O prefeito eleito conseguiu atrair boa parte dos mais de 105 mil votos que, na primeira etapa da votação, haviam sido destinados a outros candidatos e terá o desafio de administrar a Serra ainda com muitas demandas a serem atendidas.
Entre as promessas para o mandato, Weverson planeja construir 11 unidades de saúde e também centros de especialidades regionais; expandir o centro de referência de atendimento à mulher; implantar um programa para doação de enxovais a gestantes; instituir a guarda municipal 24 horas; e criar um hub de inovação para startups.

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