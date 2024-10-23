Weverson promete 5 unidades da Casa Rosa e Guarda Municipal 24 horas na Serra

Weverson Meireles, candidato à Prefeitura da Serra, foi entrevistado na CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Rádio CBN Vitória. Entre as promessas que o candidato do atual mandatário do município, A quatro dias do segundo turno das Eleições 2024 , o candidato a prefeito da Serra Weverson Meireles (PDT) foi sabatinado pelaEntre as promessas que o candidato do atual mandatário do município, Sérgio Vidigal (PDT), apresentou na entrevista, na manhã desta terça-feira (23), estão a implantação de cinco novas unidades da Casa da Rosa, instituição que acolhe mulheres vítimas de violência e promove qualificações, e o funcionamento 24 horas da Guarda Municipal. O candidato apresentou também propostas para a saúde e educação.

Weverson se apresentou como a “renovação segura” para a cidade continuar avançando e ressaltou as conquistas da atual gestão. Citando os últimos 28 anos, em que Vidigal e o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) se alternaram no poder serrano, o candidato afirmou que a Serra avançou muito e de maneira ordenada e que pretende seguir com uma administração equilibrada para “potencializar cada vez mais importantes conquistas para a nossa cidade”. “Nós precisamos nos manter nesse caminho de segurança, boa gestão”, defendeu o pedetista.

Afastando a ideia de que a gestão será uma mera continuação da atual, Weverson disse que valoriza o que foi feito pelo padrinho político, mas que representa “o novo”. “Nesse momento, estou disputando o processo eleitoral para que eu, Weverson, seja o próximo prefeito da Serra. Então eu sou renovação: será um novo prefeito com novas conquistas. Olhando para aquilo que deu certo e, principalmente, olhando para os desafios que a cidade ainda não conseguiu avançar. Todo mundo quer novas conquistas, a cidade quer novas conquistas, eu quero novas conquistas”.

resultado do primeiro turno , que deixou de fora da segunda etapa da disputa o ex-prefeito do PP, mostrou, de acordo com o concorrente, que a Serra tem “desejo pelo novo”. “O segundo turno é a oportunidade da cidade mostrar qual ‘novo’ ela deseja”, declarou Weverson se referindo ao adversário Pablo Muribeca (Republicanos), que, assim como o pedetista, nunca foi chefe do Executivo municipal, ao contrário de Vidigal e Audifax que já cumpriram, respectivamente, quatro e três mandatos de prefeito.

Além disso, o ex-secretário de Estado de Turismo argumenta que é capaz de unir a cidade novamente. “Essa é a oportunidade que eu tenho: além de manter as conquistas e avançar de maneira segura, eu tenho a oportunidade de unir a cidade politicamente para que todos nós estejamos sintonizados no mesmo ambiente de crescimento”.

Promessas

Questionados pela jornalista Fernanda Queiroz e também pela colunista de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves sobre as propostas de governo, Weverson enfatizou a área da segurança pública, principalmente o combate à violência contra a mulher.

Segundo o pedetista, é preciso “combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher” e, para isso, haverá, na Guarda Municipal, um setor específico para lidar com a questão. Além disso, ele promete um Centro de Referência para enfrentamento da violência contra a mulher, a criação de um abrigo de passagem municipal e a implementação de serviços de acolhimento às vítimas de violência doméstica e familiar. Weverson também promete cinco novas unidades da Casa da Rosa, instituição que acolhe mulheres e promove qualificações.

Outro projeto relacionado à segurança da Serra é o funcionamento 24 horas da Guarda Municipal que, de acordo com o ex-secretário, já está sendo viabilizado. “Os novos 150 agentes da Guarda estão, neste momento, no curso de formação, e a previsão é que em janeiro, no mais tardar em fevereiro, eles tomem posse”.

Weverson ressalta que para implementar de fato a proposta é preciso também viabilizar uma base adequada para a troca de turnos dos agentes, um local adequado para armazenar o armamento e investir na aquisição de novas viaturas e equipamentos.