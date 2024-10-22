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Eleições 2024

5 propostas iguais e 10 diferentes de Muribeca e Weverson para a Serra

A Gazeta comparou os planos de governo dos dois candidatos que disputam o 2° turno na cidade e traz alguns projetos em comum e outros exclusivos de cada um deles em 5 áreas estratégicas
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

22 out 2024 às 09:35

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 09:35

Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a Serra é o único município capixaba onde o prefeito não foi escolhido no primeiro turno. No próximo dia 27 de outubro, os eleitores da cidade voltarão às urnas para decidir entre Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT). Frequentemente classificada por políticos e analistas como "outra eleição", a campanha do segundo turno é o momento em que os dois nomes mais bem colocados reforçam seus posicionamentos e suas propostas, buscando novos votos (na Serra, pouco mais de 105 mil eleitores escolheram outros candidatos, votaram em branco ou anularam).
Para jogar luz sobre o que cada postulante pretende alcançar se for eleito prefeito, a reportagem de A Gazeta voltou a consultar os planos de governo que Muribeca e Weverson protocolaram na Justiça Eleitoral, em busca de pontos em comum e de propostas únicas de cada um. Foram analisadas cinco áreas estratégicas: saúde, assistência social, infraestrutura, segurança e educação. 
Além dos destaques nessas áreas, o eleitor pode também utilizar o Compare e Vote, ferramenta desenvolvida por A Gazeta que permite comparar todas as propostas dos candidatos inscritas em seus planos de governo (saiba mais ao pé da matéria). Abaixo, confira as 5 metas em comum e as 10 exclusivas de Muribeca e Weverson:
Os dois candidatos também propõem a integração com instituições acadêmicas, além da implementação de iniciativas em telemedicina. O plano de Muribeca ainda propõe a implantação do Painel de Medicamentos, que já é usado na Prefeitura de Vitória. O de Weverson cita a ampliação de equipes em diversas áreas.
Muribeca e Weverson ainda convergem no objetivo de criar políticas dedicadas a crianças, adolescentes e idosos, além de iniciativas voltadas para pessoas em situação de rua.
O plano do republicano ainda propõe um programa para reforma de calçadas, mais faixas de pedestres elevadas, mais sinalização para PCDs e recuperação de áreas degradadas. O do pedetista cita obras estruturais para criar ou modificar vias específicas, sendo a primeira delas uma via de ligação da BR-101 (UPA Carapina) a Carapina Grande.
Os dois planos ainda citam a necessidade de ampliar o uso de tecnologia pela força de segurança municipal, em ações de monitoramento e prevenção de violência.
Ambos os candidatos ainda propõem a ampliação de vagas para estudantes, a busca pelo cumprimento de metas de alfabetização e ações de promoção do bem-estar da comunidade escolar, além de mudanças nos sistemas de gestão.

Compare e Vote

Ainda antes do primeiro turno das Eleições 2024, A Gazeta lançou a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos para a cidade. 
Ao registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, todo candidato que disputa o comando de um Executivo municipal precisa, obrigatoriamente, enviar seu plano de governo. Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta consultou os planos dos candidatos, as propostas foram separadas por 12 temas e lançadas no comparador.
Para usar a plataforma com foco no segundo turno da eleição para a Prefeitura da Serra, basta selecionar o município, escolher os dois candidatos em disputa (Muribeca e Weverson) para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo:

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