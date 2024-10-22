5 propostas iguais e 10 diferentes de Muribeca e Weverson para a Serra

Para jogar luz sobre o que cada postulante pretende alcançar se for eleito prefeito, a reportagem de A Gazeta voltou a consultar os planos de governo que Muribeca e Weverson protocolaram na Justiça Eleitoral, em busca de pontos em comum e de propostas únicas de cada um. Foram analisadas cinco áreas estratégicas: saúde, assistência social, infraestrutura, segurança e educação.

Além dos destaques nessas áreas, o eleitor pode também utilizar o Compare e Vote, ferramenta desenvolvida por A Gazeta que permite comparar todas as propostas dos candidatos inscritas em seus planos de governo (saiba mais ao pé da matéria). Abaixo, confira as 5 metas em comum e as 10 exclusivas de Muribeca e Weverson:

Os dois candidatos também propõem a integração com instituições acadêmicas, além da implementação de iniciativas em telemedicina. O plano de Muribeca ainda propõe a implantação do Painel de Medicamentos, que já é usado na Prefeitura de Vitória. O de Weverson cita a ampliação de equipes em diversas áreas.

Muribeca e Weverson ainda convergem no objetivo de criar políticas dedicadas a crianças, adolescentes e idosos, além de iniciativas voltadas para pessoas em situação de rua.

O plano do republicano ainda propõe um programa para reforma de calçadas, mais faixas de pedestres elevadas, mais sinalização para PCDs e recuperação de áreas degradadas. O do pedetista cita obras estruturais para criar ou modificar vias específicas, sendo a primeira delas uma via de ligação da BR-101 (UPA Carapina) a Carapina Grande.

Os dois planos ainda citam a necessidade de ampliar o uso de tecnologia pela força de segurança municipal, em ações de monitoramento e prevenção de violência.

Ambos os candidatos ainda propõem a ampliação de vagas para estudantes, a busca pelo cumprimento de metas de alfabetização e ações de promoção do bem-estar da comunidade escolar, além de mudanças nos sistemas de gestão.

Compare e Vote

Ainda antes do primeiro turno das Eleições 2024, A Gazeta lançou a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos para a cidade.

Ao registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, todo candidato que disputa o comando de um Executivo municipal precisa, obrigatoriamente, enviar seu plano de governo. Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta consultou os planos dos candidatos, as propostas foram separadas por 12 temas e lançadas no comparador.