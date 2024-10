Eleições 2024

Veja votos de cada candidato a prefeito por bairros da Serra

Mapa desenvolvido por A Gazeta com base nos dados do TSE mostra como ficou a votação em cada um dos bairros com seção eleitoral na cidade

Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a Serra é o único município do Estado em que haverá segundo turno. Weverson Meireles (PDT) largou à frente na disputa, com a preferência de 39,66% dos eleitores, seguido por Pablo Muribeca (Republicanos), com 25,20%. Um mapa criado por A Gazeta com base em dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o pedetista foi o campeão de votos em 60 dos 71 bairros da Serra com seção eleitoral.

Já Muribeca, o segundo colocado na disputa, foi vitorioso em 5 bairros, um a menos do que o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que foi o mais votado em 6. O progressista terminou a corrida eleitoral em terceiro lugar, com 23,96% (58.643) dos votos válidos.

Em nenhum bairro da Serra Weverson alcançou mais do que 50% dos votos válidos, marca necessária, no cálculo total da cidade, para ser eleito em primeiro turno. O bairro em que Weverson foi mais votado, proporcionalmente, foi Nova Carapina II, em que ele alcançou 49,37% da preferência do eleitorado. Na sequência vieram Jardim Bela Vista (48,55%), Divinópolis (48,45%), Planalto Serrano (47,80%) e Cidade Pomar (47,37%). Por outro lado, teve menos votos em Bairro de Fátima (25,55%), um dos redutos de Audifax, que venceu no local com 36,98%.

Enquanto isso, Pablo Muribeca foi o mais votado em Chapada Grande (48,54%), José de Anchieta II (35,89%), Boa Vista II (34,62%), São Geraldo (33,7%) e Laranjeiras Velha (32,37%). Proporcionalmente, recebeu menos votos em Bairro de Fátima (12,87%), Barcelona (14,20%), Hélio Ferraz (14,32%), Morada de Laranjeiras (14,73%) e Parque Residencial Laranjeiras (15,02%).

Para visualizar os dados de votação de cada candidato, em números absolutos e proporcionais, basta clicar sobre o bairro. Os locais em cinza são aqueles em que não há seção de votação. As áreas em azul mai escuro correspondem aos locais em que Arnaldinho teve mais votos, proporcionalmente ao número de eleitores; as áreas mais claras são aquelas em que ele foi menos votado.

Além de Bairro de Fátima, Audifax ficou à frente ainda em Praia de Carapebus (41,58%), Nova Almeida Centro (40,63%), Parque das Gaivotas (40,19%), Hélio Ferraz (37,48%) e Mata da Serra (32,03%). Foi menos votado em Cascata (10,19%), Belvedere (11,64%) e Jardim Bela Vista (11,69%).

Os candidatos Antonio Bungenstab (PRTB), Igor Elson (PL), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo) não foram campeões de voto em nenhum bairro serrano.

