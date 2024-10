Eleições 2024

Veja votos de cada candidato a prefeito por bairros de Cariacica

Mapa desenvolvido por A Gazeta com base nos dados do TSE mostra como ficou a votação em cada um dos bairros com seção eleitoral na cidade

2 min de leitura min de leitura

O prefeito Euclério Sampaio (MDB) conquistou a reeleição no último domingo (6) com 88,41% dos votos válidos. Um mapa criado por A Gazeta com base em dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o emedebista ganhou em todos os 62 bairros com seções eleitorais de Cariacica.

O levantamento aponta ainda que a vantagem obtida por ele não deu margem para os outros dois concorrentes — Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL) — que chegaram ao final da corrida eleitoral com 9,08% e 2,51% dos votos, respectivamente. Das regiões mais centrais da cidade às periféricas, o eleitorado optou majoritariamente por Euclério.

O bairro em que o prefeito foi mais votado, proporcionalmente, foi Graúna, em que teve o apoio de 90,55% do eleitorado. Lá, Célia teve 4,4% e Ivan, 0,91%. Em 49 dos bairros com seções eleitorais, Euclério conseguiu votação superior a 80%.

Para visualizar os dados de votação de cada candidato, em números absolutos e proporcionais, basta clicar sobre o bairro. Os locais em cinza são aqueles em que não há seção de votação. As áreas em verde mais escuro correspondem aos locais em que Euclério teve mais votos, proporcionalmente ao número de eleitores; as áreas mais claras são aquelas em que ele foi menos votado.

Veja votos de cada candidato a prefeito por bairros de Cariacica

No reduto eleitoral de Euclério, o bairro Jardim América, foram 4.783 votos, que representam 84,51%. O maior volume absoluto de votos foi em Campo Grande, onde o prefeito recebeu o aval de 9.628 eleitores (77,83%).

O desempenho mais baixo do emedebista foi em Bubu, com 53,66% dos votos. Ainda assim, passou a marca necessária para ser eleito em primeiro turno, que é de metade dos votos válidos mais um.

Em apenas 15 bairros com seção eleitoral, Célia teve votação superior a 10%. Os dois destaques foram Alto da Boa Vista, com 18,77%, e Bubu, com 17,07%. Mas são dois bairros pequenos, que totalizaram para a petista somente 94 votos.

Vila Prudêncio foi o bairro em que Célia recebeu menos votos — 16 ao todo, que representaram 11,51% da votação. Nesse local, Euclério garantiu 118 (84,89%), e Ivan, apenas 2 (1,44%). O candidato do PL ainda teve menos votos em Vila Cajueiro. Por lá, foi registrado o apoio de apenas um eleitor.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta