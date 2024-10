Eleições 2024

Veja votos de cada candidato a prefeito por bairros de Vitória

Mapa desenvolvido por A Gazeta com base nos dados do TSE mostra como ficou a votação em cada um dos bairros com seção eleitoral na Capital

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), reeleito no primeiro turno das Eleições 2024, foi o candidato mais bem votado nos 48 bairros da cidade com seção eleitoral. Um mapa criado por A Gazeta com base em dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o atual mandatário recebeu o maior percentual de votos em comunidades de periferia e o menor no Centro e em regiões economicamente mais ricas (veja abaixo).

O bairro no qual Pazolini recebeu o maior percentual de votos (65,95%) é Resistência, seguido de São Pedro (64,96%), Grande Vitória (64,68%), Nova Palestina (64,52%), Ilha das Caieiras (62,65%) e São José (61,96%), destacados em azul mais escuro no mapa.

Esses bairros estão localizadas na região da Orla Noroeste, que recebeu investimentos em reurbanização nos últimos quatro anos, com a construção de plataformas flutuantes, deques e ciclovia. Nesses seis bairros, o segundo candidato com o maior percentual de votos foi João Coser (PT).

Para visualizar os dados de votação de cada candidato, em números absolutos e proporcionais, basta clicar sobre o bairro. Os locais em cinza são aqueles em que não há seção de votação.

Em 12 bairros da Capital, Pazolini não passou dos 50% e teria de disputar o segundo turno. A lista inclui Mata da Praia, Goiabeiras, Forte São João, Bento Ferreira, De Lourdes, Jardim Camburi, Bairro República, Vila Rubim, Enseada do Suá, Jardim da Penha, Parque Moscoso e Centro, destacados em azul mais claro no mapa.

No Centro da Capital (43,61%) e no Parque Moscoso (44,30%), Pazolini obteve suas menores porcentagens. O mesmo ocorreu em áreas economicamente mais ricas da cidade, como Jardim da Penha, onde ele ficou com 45,92% dos votos, Enseada do Suá (46,11%) e Jardim Camburi (48,34%).

Segundo colocado na disputa para prefeito, com 15,62% do total de votos válidos, Coser conseguiu angariar mais eleitores, em números proporcionais, nos bairros Romão (22%), Forte São João (21,51%), Centro (20,53%), Caratoíra (20,28%) e Parque Moscoso (19,80%). Já os bairros em que o candidato petista foi menos votado foram Ilha do Boi (7,51%), Praia do Canto (9,64%), Santa Luíza (10,33%), Resistência (10,52%) e Santa Lúcia (10,79%).

Na lista de bairros com maior votação de Luiz Paulo Vellozzo Lucas (PSDB), terceiro colocado, com 12,46% dos votos válidos, estão Bento Ferreira (18,98%), Consolação (18,84%), Santa Helena (17,07%), Praia do Canto (16,69%) e Ilha do Boi (16,65%). Já na lista de bairros com menor votação estão Maria Ortiz (5,35%), Antônio Honório (6,45%), Nova Palestina (6,76%), Tabuazeiro (7,61%) e Grande Vitória (7,90%).

Assumção (PL), quarto colocado na disputa, com 9,55% dos votos válidos, recebeu a maior quantidade de votos nos bairros Ilha do Boi (14,52%), Bairro de Lourdes (13,05%), Bairro República (12,78%), Jardim Camburi (11,43%) e Santa Luíza (11,04%). Já as menores votações ocorreram no Romão (4,40%), em Consolação (5,03%), na Ilha das Caieiras (5,29%, no Forte São João (5,30%) e em São Pedro (5,43%).

Na quinta colocação, com 5,74% dos votos válidos, Camila Valadão (Psol), obteve suas maiores porcentagens de votos nos bairros Enseada do Suá (11,38%), Jardim da Penha (9,84%), Mata da Praia (9,29%), Jardim Camburi (8,28%) e Bairro República (7,59%). A candidata teve, proporcionalmente, a menor votação nos bairros Nova Palestina (1,39%), São José (1,75%), Grande Vitória (1,82%), Ilha das Caieiras (2,02%) e Inhanguetá (2,03%).

O candidato Du (Avante) não chegou a 1% dos votos válidos em nenhum bairro. Teve menos de 10 votos em 21 dos 48 bairros com seção eleitoral. Aqueles em que ele foi menos votado, em números absolutos, são a Vila Rubim, onde não recebeu nenhum voto; Caratoíra (1 voto), Ilha de Santa Maria (2), Ilha do Príncipe, Ilha do Boi e Fradinhos (3). O bairro no qual o empresário foi mais votado é Jardim Camburi, onde foi o escolhido de 95 eleitores.

