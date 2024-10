Eleições 2024

Veja votos de cada candidato a prefeito por bairros de Vila Velha

Mapa desenvolvido por A Gazeta com base nos dados do TSE mostra como ficou a votação em cada um dos bairros com seção eleitoral na cidade

Reeleito com 79,04% dos votos válidos, o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) saiu vitorioso em todos os 57 bairros da cidade onde há seções eleitorais. Em 17 deles, recebeu um percentual de votação ainda maior do que o geral, que já foi recorde para o município.

Morada da Barra e Xuri (agrupados como um único bairro) foram os locais onde o prefeito foi mais votado, proporcionalmente, sendo a escolha de 86,27% dos eleitores. Os bairros estão na chamada Região 5, que aparecem no top 10 de votação do prefeito, assim como Ulisses Guimarães (86,10%), Barramares (84,70%), Terra Vermelha (83,71%), Jabaeté (83,12%) e Cidade da Barra (82,31%).

A área foi uma das prioridades da administração no primeiro mandato, com diversas obras de infraestrutura (especialmente pavimentação e drenagem) e um projeto de regularização fundiária. Além do aspecto social, o desenvolvimento da região mira um objetivo econômico: atrair empresas e investimentos através de uma área da cidade que ainda tem grande potencial construtivo.

Outros bairros em que Arnaldinho teve votação expressiva são Cobi de Baixo, com 86,03% da preferência do eleitorado, Pontal das Garças (85,71%), Cobi de Cima (83,28%) e Primeiro de Maio (82,60%), completando o top 10 de votação do prefeito reeleito.

Por outro lado, os cinco bairros em que Arnaldinho recebeu a menor votação (ainda assim ultrapassando a marca de 50%, necessária para a eleição em primeiro turno) pertencem à Região 1: Coqueiral de Itaparica, Divino Espírito Santo, Itapuã, Praia da Costa, Centro e Prainha. Nesses dois últimos, agrupados como um único bairro pelo TSE, Arnaldinho recebeu 64,86% dos votos, seu menor percentual de votação.

Para visualizar os dados de votação de cada candidato, em números absolutos e proporcionais, basta clicar sobre o bairro. Os locais em cinza são aqueles em que não há seção de votação.

Justamente na Praia da Costa, no Centro e na Prainha, o segundo colocado, Coronel Ramalho (PL), recebeu suas melhores votações — 24,33% e 24,18%, respectivamente, reforçando que os dados do Centro e da Prainha estão agrupados. Ele terminou a corrida com a preferência de 17,20% dos eleitores. João Batista Babá (PT), que teve 2,59% dos votos válidos, teve melhor desempenho em Itapuã (3,96%), Centro e Prainha (3,84%) e Praia da Costa (3,82%).

Professor Nícolas Trancho (Psol), que no geral teve 0,76% dos votos válidos, alcançou seus maiores percentuais em Pontal das Garças (2,04%) e em seu próprio bairro, Araçás (1,89%). Maurício Gorza (PSDB), que teve 0,23% dos votos, foi melhor na Glória (0,68%) e na Praia da Costa (0,47%). O último colocado Gabriel Ruy, que teve 0,18% dos votos, recebeu 0,54% em Boa Vista I e 0,51% na Praia da Costa.

