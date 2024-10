2º turno na Serra

Weverson defende pagamento a filhos de vítimas de violência e nova via entre Vitória e Serra

Candidato do PDT disputa o segundo turno na Serra. Em entrevista à TV Gazeta, Weverson falou sobre apoios políticos, turismo, educação e combate a violência contra a mulher

3 min de leitura min de leitura

Weverson Meireles é candidato à Prefeitura da Serra e está no 2º turno. Na manhã desta segunda (14) ele esteve nos estúdios da TV Gazeta. (Ricardo Medeiros/A Gazeta)

Um dos candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura da Serra, na Grande Vitória, Weverson Meireles (PDT) participou de entrevista ao vivo na TV Gazeta nesta segunda-feira (14). Weverson prometeu criar um benefício para adolescentes de até 17 anos, filhos de mulheres vítimas de violência e construir um novo acesso de Vitória até a Praia de Carapebus, na Serra.

O Bom Dia ES da TV Gazeta faz entrevistas com os dois candidatos que disputam o segundo turno na Serra. Os dois candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas. Pablo Muribeca (Republicanos) vai ser entrevistado nesta terça-feira (15). A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença de representantes dos dois candidatos.

Confira a entrevista com o Weverson Meireles

No início da entrevista, o candidato foi questionado sobre quais partidos vão apoiá-lo durante a disputa no segundo turno. Weverson Meireles afirmou que seu partido, o Partido Democrático Trabalhista (PDT), não aceitou o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT). Destacou ainda que o único partido aliado, após a ida da disputa para o segundo turno, foi o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A coligação de Weverson no primeiro turno era com os seguintes partidos: MDB, PODE, PSB, Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) e União.

Veja Também PDT declara não receber apoio oficial do PT na Serra

Audifax Barcelos (PP), candidato que também disputava as eleições e ficou em terceiro lugar com 58.643 votos, 23,96% dos votos válidos, declarou que não vai apoiar nenhum candidato."O PT especificamente, em 2012, teve um candidato a vice em uma chapa diferente do nosso projeto e de lá para cá o PT nunca esteve no nosso projeto. No primeiro turno, a todo tempo, nos apontavam em terceiro lugar nas pesquisas. O que nós fizemos de maneira muito dedicada foi dialogar com a cidade. Então, o melhor diálogo é com a cidade. Eu sou um homem público, democrático, respeito todas as decisões e continuarei dialogando com a cidade da Serra", disse o candidato.

Sobre educação, Weverson Meireles disse que pretende expandir o projeto de educação financeira e empreendedorismo nas escolas e que, a partir da primeira semana da gestão, o foco será a ampliação de oferta de profissionais na área. "Nós já temos esse projeto de maneira piloto em duas unidades educacionais e precisamos ampliá-los. No nosso entendimento, a partir do momento em que você fomenta o empreendedorismo, você está dando oportunidade para que o jovem possa se tornar um adulto empreendedor. Nós vamos capacitar os professores para que eles estejam aptos para executar esse projeto", destacou.

O candidato também falou sobre um benefício que pretende implementar na cidade voltado para jovens de até 17 anos, filhos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, o Cartão Esperança. Weverson Meireles garantiu que o cartão teria um valor de 70% do salário mínimo e começaria a funcionar no início da próxima gestão. Mas o candidato não explicou com qual verba o benefício seria pago.

"Nós precisamos primeiro nos comprometer a reduzir os índices de violência contra a mulher, mas nós também precisamos pensar nessas famílias. Queremos manter a estrutura daquela família, e o Cartão Esperança é manter a dignidade e dar uma oportunidade de crescimento desse filho ou filha que passa pelo momento difícil. Estamos fazendo um estudo de viabilidade sobre o valor, mas o recurso sairia dos cofres municipais, já que as contas da cidade estão equilibradas", contou.

Veja Também Veja votos de cada candidato a prefeito por bairros da Serra

O candidato reforçou que o serviço de acolhimento para as mulheres com cursos profissionalizantes, que já existe na Serra, será ampliado. Depois, o candidato pontuou que pretende investir no turismo da cidade, e uma das medidas para isso seria a construção de uma terceira via da cidade da Serra para Vitória. O projeto pretende ligar o bairro de Jardim Camburi até a Praia de Carapebus, na Serra.

"Melhoraria a qualidade de vida do trabalhador, diminuiria o tempo no trânsito e também aproxima o nosso litoral da capital", reforçou. Ao falar sobre saúde, Weverson apontou que centros de especialidade serão inaugurados, sendo um voltado para a saúde da mulher e outro para crianças neuroatípicas.

*Com informações do g1 ES

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta