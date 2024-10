Os sogros do prefeito, Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, foram assassinados com golpes de faca dentro do hotel do qual eram proprietários e onde moravam. Dois cães da família também foram mortos a facadas. Luiz e Cacilda foram mortos no segundo andar do imóvel; os animais, no primeiro.