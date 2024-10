Audifax e PP não vão apoiar nenhum candidato no 2° turno na Serra

Eleições 2024

Audifax e PP não vão apoiar nenhum candidato no 2º turno na Serra

Anúncio de neutralidade, tanto do ex-prefeito quanto do partido, na disputa entre Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) foi feito nesta quinta-feira (10)

3 min de leitura

Audifax e Da Vitória anunciaram posicionamento neutro no segundo turno na Serra. (Tiago Alencar)

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (PP), que terminou o primeiro turno das Eleições 2024 visando ao comando do Executivo serrano em terceiro lugar, com 23,96% dos votos válidos, decidiu se manter neutro e não declarar apoio a nenhum dos dois candidatos que seguem na disputa no segundo turno da votação. A mesma postura será adotada pelo partido dele, o Progressistas, conforme afirmou o presidente estadual da legenda, deputado federal Da Vitória. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (10), durante entrevista coletiva em um hotel de Vitória.

Disputam o segundo turno na Serra, marcado para o próximo dia 27, o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT), que teve a melhor votação no primeiro turno, com 97.087 votos, o equivalente a 39,66% dos votos válidos; e o deputado Pablo Muribeca (Republicanos), segundo colocado no pleito com 25,20% dos votos válidos, tendo recebido 61.690 votos.

“Sempre disputei eleições de forma muito limpa e correta. Os projetos que apresentou para a cidade eram projetos grandes, maiores e melhores para a cidade. Considerando as histórias que vão disputar o segundo turno, que são histórias desconhecidas, duas candidaturas que são diferentes de tudo que acredito. A cidade corre riscos, em questão dessas coisas que coloquei. Diante disso tudo, eu, juntamente com meu partido não ficaremos com nenhum dos dois candidatos”, anunciou Audifax.

Da Vitória disse que o PP também resolveu seguir o posicionamento de Audifax. “Nosso posicionamento é de endossar a posição da nossa maior liderança na Serra. Nem sempre ganhar uma eleição é ter sucesso. Sempre fica uma identidade e construção de novas ideias”, aponta o deputado federal.

Nestas eleições, o candidato do PP foi superado pelo pupilo de Vidigal, Weverson. O pedetista nunca havia disputado um cargo eletivo, ao passo que Audifax foi prefeito da Serra por três mandatos.

Weverson Meireles, porém, contou com a quase onipresença do atual prefeito na campanha, com o endosso do governador Renato Casagrande (PSB) e com um exército de cabos eleitorais formado por candidatos a vereador do PDT e de partidos coligados à sigla.

