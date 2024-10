Nem Weverson nem Muribeca: PL fica neutro no 2° turno na Serra

Igor Elson em debate realizado entre candidatos a prefeito da Serra, no primeiro turno da disputa de 2024. Crédito: Fernando Madeira

O PL não vai apoiar nem Weverson Meireles (PDT) nem Pablo Muribeca (Republicanos), que disputam a Prefeitura da Serra no segundo turno. O vereador Igor Elson, candidato do PL no primeiro turno, anunciou na tarde desta quarta-feira (9) a neutralidade do partido.



Igor Elson é o presidente municipal da sigla e o senador Magno Malta, o estadual. "O PL municipal, o PL estadual não apoiará nenhum dos dois (Weverson e Muribeca). Não representam os 20 mil votos daqueles que acreditaram em nós", afirmou o vereador, em vídeo publicado no Instagram.

Na publicação, ele aparece ao lado do vice na chapa, Cabo Cassotto (PL), que ressaltou: "Não vamos apoiar oficialmente nem extraoficialmente nenhum dos candidatos".

Igor e Cassotto receberam 18.751 votos, o correspondente a 7,66%. A candidatura do PL ficou em quarto lugar, entre sete candidatos.

"Representamos a verdadeira direita, a direita do Bolsonaro, a direita conservadora, contra o aborto e contra a corrupção", justificou Igor Elson, ainda em relação à neutralidade no segundo turno.

Teve gente de outros partidos de direita que estranhou. "Ué?! Não é o PL que vive dizendo que não se pode ficar em cima do muro?", ironizou uma fonte da coluna.

Mas, na Serra, seria complicado mesmo o PL e, especialmente, Igor Elson escolher um lado.

Magno Malta, historicamente, tem proximidade com o atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT). E Vidigal é o padrinho e principal apoiador de Weverson.

Em 2016, o PR (antigo nome do PL, que já era presidido por Magno) apoiou Vidigal no segundo turno contra Audifax Barcelos (então filiado à Rede).

Só que Magno, recentemente, radicalizou. Em 2024, proibiu o PL de se coligar com quase todos os partidos existentes no Espírito Santo, da esquerda à centro-direita. O PDT de Weverson e o Republicanos de Muribeca estão entre os barrados.

Igor Elson, por sua vez, fez duras críticas a Muribeca na campanha. A menção, no vídeo desta quarta à "verdadeira direita" ecoa isso. O vereador do PL já chamou o candidato do Republicanos de "direita da Shopee" e fez críticas pesadas sobre assuntos não ideológicos também. Não haveria nem "clima" para um apoio agora.

Em relação a Weverson, bem, o fator PDT pesa muito, no atual contexto. O Partido Democrático Trabalhista é, essencialmente, uma legenda de esquerda, ou centro-esquerda.

E o PT, arquirrival do PL, já declarou apoio ao pedetista no segundo turno. Professor Roberto Carlos, que disputou a prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores no primeiro turno, anunciou, na terça-feira (8), que defende a candidatura de Weverson. Para Roberto Carlos, o candidato do PDT "demonstrou estar preparado".

PT e PDT são aliados históricos no Brasil. A aliança não surpreende.

Já o Novo, que lançou Wylson Zon no primeiro turno, está ao lado de Muribeca no segundo.

A DECISÃO DE AUDIFAX

O anúncio mais aguardado é o do ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que ficou em terceiro lugar na corrida e recebeu 58.643 votos. Audifax vai revelar, nesta quinta-feira (10), se apoia Weverson, Muribeca ou se faz como o PL.

A Gazeta integra o Saiba mais