A resposta das urnas ao PT no Espírito Santo em 2024

O PT, partido do presidente Lula, não elegeu nenhum prefeito no Espírito Santo em 2024. A sigla lançou candidatos ao comando de 18 municípios capixabas —. seriam 19, mas Galego, de Linhares, desistiu. O resultado repete o que houve em 2020, com um agravante: quatro anos atrás, o Partido dos Trabalhadores foi ao segundo turno em Vitória e Cariacica. Agora, nem ao menos isso.

João Coser, em Vitória, e Célia Tavares, em Cariacica, disputaram novamente as prefeituras das respectivas cidades, mas receberam menos votos do que os conquistados em 2020.

O deputado estadual, no último dia 6, foi a escolha de 29.339 eleitores, oito mil a menos. Célia, por sua vez, recebeu 17.331 votos, o que é inferior aos 23.087 de 2020.

Os dois ficaram em segundo lugar. Coser, atrás de Lorenzo Pazolini (Republicanos), e Célia, de Euclério Sampaio (MDB).

Mas, em 2024, o PT disputou as principais prefeituras da Grande Vitória. Além de Vitória e Cariacica, decidiu entrar no páreo em Vila Velha e Serra.

Foi um fiasco. Na corrida pela prefeitura canela-verde, João Batista Babá (PT) ficou em terceiro lugar, com 2,59% dos votos (6.342). Na Serra, Professor Roberto Carlos (PT) ficou em quarto, com 3,07% dos votos (7.513).

Como já mencionei em colunas anteriores, o petismo e o bolsonarismo não foram as forças motrizes do pleito municipal.

Mas o antipetismo parece seguir firme e forte no Espírito Santo. Não à toa, Coser, desde o início das pesquisas de intenção de voto, era apontado como o candidato mais rejeitado.

Lula não se empenhou pessoalmente na campanha eleitoral em território capixaba. Gravou apenas vídeos de apoio aos candidatos a prefeito de cidades com mais de 100 mil eleitores.

O Espírito Santo tem a pecha de bolsonarista. Nas eleições de 2022, o então presidente da República recebeu 58,04% dos votos no segundo turno no estado.

Além disso, pesquisa DataSenado mostrou que, aqui, o percentual de eleitores de direita é superior aos de esquerda (30% contra 13%), embora a maior fatia (39%) não se diga nem de esquerda nem de direita.

O PT está vivo, é um dos poucos com alguma identidade e com um nicho ideológico de eleitores, a exemplo do PL de Jair Bolsonaro. Só que isso não foi suficiente para conquistar prefeituras.

Nas principais cidades do Espírito Santo, a centro-direita saiu vencedora, não a direita bolsonarista.

No país, o desempenho do PT foi melhor. Em comparação com o pleito de 2020, a sigla aumentou o número de prefeitos eleitos, de 183 para 248. A maioria das vitórias ocorreu em cidades do Nordeste.

Mas, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores não elegeu nenhum prefeito em capitais brasileiras no primeiro turno. Vai disputar o segundo em quatro capitais (Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Cuiabá).

CAMPEÃ DE VOTOS

Karla Coser foi a mais votada para a Câmara de Vitória em 2024. Crédito: Instagram/karlascoser

Voltando ao Espírito Santo, legenda tem algo a comemorar na eleição de vereadores. Em Vitória, Karla Coser (PT) foi a campeã de votos (escolhida por 7.256 eleitores ) e, ainda na Capital, o partido passou de uma para duas cadeiras, com a reeleição de Karla e a chegada de Jocelino.

Em Vila Velha, o PT não tem vereador e, a partir do ano que vem, vai ter um: Rafael Primo. Em Cariacica, o partido também conquistou uma cadeira, com Açucena. Na Serra, o partido ficou sem vereador.

No cômputo geral, porém, o resultado é tímido. O PT lançou 326 candidatos a vereador no Espírito Santo e elegeu 13.

AS 18 CIDADES EM QUE O PT DISPUTOU PREFEITURAS, E PERDEU:

Barra de São Francisco

Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Cariacica



Conceição da Barra



Guarapari



Iconha



Jaguaré



Mantenópolis



Marechal Floriano



Mimoso do Sul



Pancas



Pedro Canário



Piúma



Serra



São Mateus



Vila Velha



Vitória



Obs: Em Presidente Kennedy, o resultado da eleição está sub judice, lá não há prefeito eleito. Por isso, a lista acima contempla apenas 77 dos 78 municípios do Espírito Santo.

