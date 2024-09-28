Eleitores de direita são 30% e os de esquerda, 13%, no Espírito Santo

Esquerda e direita são conceitos clássicos para descrever posicionamentos políticos Crédito: Reprodução

Creio que a maioria das pessoas não saberia descrever, objetivamente e sem recorrer a desinformação, o que são esquerda e direita, enquanto espectros políticos. Afinal, esses conceitos já não são os mesmos desde a Revolução Francesa. Para quem tem pensamento crítico, é difícil resumir a vida numa disputa entre Lado A X Lado B. Para quem não tem, é fácil vestir um rótulo e incorrer em hipocrisia e contradições.

Não é raro vermos "liberais na economia" opondo-se ferozmente à liberdade individual, por exemplo, quando o assunto é o suicídio assistido. Impor princípios religiosos personalíssimos à coletividade não parece ser um tabu. Da mesma forma, é comum encontrar "esquerdomachos" entre os bravos combatentes do conservadorismo.

Mas, vamos às estatísticas, baseadas em como cada pessoa se identifica. A pesquisa Panorama Político, do DataSenado , mostra que, no Espírito Santo, 39% dos eleitores não se dizem de esquerda, direita nem de centro. E outros 8% não souberam responder.

Isso mostra que a maior fatia, 47%, não se deixa enredar pelos rótulos, ainda que tenham, e certamente têm, posicionamentos políticos e fáticos sobre o mundo.

Já entre os que se identificam com algum espectro político, a direita se sobressai no Espírito Santo: 30% dos eleitores do estado se dizem de direita.

Os de esquerda são menos que a metade disso: 13%.

Outros 11% dizem ser de centro.

Na pesquisa, não há opções como centro-esquerda ou centro-direita.

Os 30% de eleitores de direita colocam o Espírito Santo no mesmo patamar de Distrito Federal e São Paulo.

NA MÉDIA

O perfil ideológico dos eleitores do Espírito Santo é bem parecido com a média brasileira.

Das mais de 21 mil pessoas entrevistadas pelo Data Senado em todo o país, 40% não escolheram qualquer uma das alternativas, enquanto 29% se disseram mais à direita, 15% mais à esquerda e 11% mais ao centro. O restante dos entrevistados não soube ou preferiu não responder.

OS MAIS À DIREITA E OS MAIS À ESQUERDA

Os maiores percentuais de eleitores de direita estão em Rondônia (41%), Santa Catarina (37%), Mato Grosso (36%) e Paraná (36%).

Já os estados com mais eleitores que se consideram de esquerda são Pernambuco (18%), Rio Grande do Norte (18%) e Ceará (17%).

O QUANTO ISSO IMPORTA

De acordo com outras pesquisas, as de intenção de voto, essas questões de esquerda, direita, bolsonarismo ou lulismo não têm sido determinantes na escolha de candidatos a prefeito das principais cidades do Espírito Santo.

Na Grande Vitória, por exemplo, nenhum nome do PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, ou do PT, do presidente Lula, lidera as corridas eleitorais.

Os eleitores observam, como de praxe em pleitos municipais, temas mais concretos relativos ao dia a dia das cidades e aos serviços prestados pelas prefeituras.