O peso da cadeira (vazia) no debate de Cariacica

Euclério Sampaio não participou do debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL) poderiam ter usado todas as perguntas e respostas durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória para atacar o atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). O emedebista é o principal adversário da candidata do PT e o candidato do PL na disputa pela prefeitura da cidade e decidiu não comparecer ao confronto.

Célia e Ivan não deixaram a cadeira vazia passar despercebida, claro, mas, até para surpresa desta colunista, os dois foram bastante propositivos, falaram sobre questões relativas ao dia a dia do município e não trocaram ofensas entre si.

PT e PL são partidos adversários não somente em Cariacica, mas no estado e no país. Ainda assim, Célia e Ivan foram bastante corteses um com o outro. Não trocaram afagos, mas foram polidos, educados.

É o mínimo, eu sei, mas nem sempre a política proporciona o básico neste país. Ao final do debate, os dois se abraçaram protocolarmente:

Petardos foram lançados, aí, sim, contra Euclério e a atual gestão municipal. Não em todas as oportunidades, mas em vários momentos do debate.

Ivan chamou o prefeito de "fujão" e disse que ele "correu do pau".

Célia afirmou que Euclério não apareceu no debate porque não teria como explicar problemas no serviço municipal de saúde, o fechamento de escolas, o aumento do IPTU e a própria evolução patrimonial.

A petista não fez ilações, mas questionou o motivo de o valor dos bens de Euclério ter passado de R$ 3,8 milhões em 2020 para R$ 10,5 milhões em 2024. Os valores foram declarados pelo emedebista à Justiça Eleitoral.

O emedebista não estava lá para responder.

A ausência do prefeito ganhou destaque, também, quando o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes fez as perguntas que seriam dirigidas ao prefeito se ele estivesse presente.

A imagem da cadeira vazia foi exibida.

É algo que não pega bem, soa antidemocrático.

A equipe de campanha dele, certamente, calculou que o prejuízo de faltar seria menor que o de comparecer.

LULA E BOLSONARO

Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) foram mencionados apenas uma vez, cada um, no final do debate.

O presidente e o ex-prefeito dois são as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores e do Partido Liberal.

Mas a eleição municipal não tem sido "nacionalizada". Assim, Célia Tavares e Ivan Bastos não "trouxeram" o petista e o ex-presidente do PL para o debate.

Ao lado dele, estão partidos de centro e centro-direita, como MDB, PP e Republicanos, e até de esquerda, como o PDT.