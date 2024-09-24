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Eleições 2024

O peso da cadeira (vazia) no debate de Cariacica

Ivan Bastos (PL) chamou Euclério Sampaio (MDB) de "fujão" e disse que ele "correu do pau". Célia Tavares (PT) afirmou que prefeito não compareceu por não ter como explicar várias coisas

Públicado em 

24 set 2024 às 19:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio não participou do debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória.
Euclério Sampaio não participou do debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros
Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL) poderiam ter usado todas as perguntas e respostas durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória para atacar o atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). O emedebista é o principal adversário da candidata do PT e o candidato do PL na disputa pela prefeitura da cidade e decidiu não comparecer ao confronto.
Célia e Ivan não deixaram a cadeira vazia passar despercebida, claro, mas, até para surpresa desta colunista, os dois foram bastante propositivos, falaram sobre questões relativas ao dia a dia do município e não trocaram ofensas entre si.
PT e PL são partidos adversários não somente em Cariacica, mas no estado e no país. Ainda assim, Célia e Ivan foram bastante corteses um com o outro. Não trocaram afagos, mas foram polidos, educados. 
É o mínimo, eu sei, mas nem sempre a política proporciona o básico neste país. Ao final do debate, os dois se abraçaram protocolarmente:
Petardos foram lançados, aí, sim, contra Euclério e a atual gestão municipal. Não em todas as oportunidades, mas em vários momentos do debate.
Ivan chamou o prefeito de "fujão" e disse que ele "correu do pau". 
Célia afirmou que Euclério não apareceu no debate porque não teria como explicar problemas no serviço municipal de saúde, o fechamento de escolas, o aumento do IPTU e a própria evolução patrimonial.
A petista não fez ilações, mas questionou o motivo de o valor dos bens de Euclério ter passado de R$ 3,8 milhões em 2020 para R$ 10,5 milhões em 2024. Os valores foram declarados pelo emedebista à Justiça Eleitoral.
O emedebista não estava lá para responder. 
A ausência do prefeito ganhou destaque, também, quando o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes fez as perguntas que seriam dirigidas ao prefeito se ele estivesse presente.
A imagem da cadeira vazia foi exibida.
É algo que não pega bem, soa antidemocrático.
Mas, como avaliei na coluna anterior, pragmaticamente, é compreensível a decisão de Euclério de se ausentar. 
A equipe de campanha dele, certamente, calculou que o prejuízo de faltar seria menor que o de comparecer.
LULA E BOLSONARO
Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) foram mencionados apenas uma vez, cada um, no final do debate.
O presidente e o ex-prefeito dois são as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores e do Partido Liberal.
Mas a eleição municipal não tem sido "nacionalizada". Assim, Célia Tavares e Ivan Bastos não "trouxeram" o petista e o ex-presidente do PL para o debate.
Euclério lidera a corrida pela prefeitura de Cariacica e conta com uma coligação ampla. 
Ao lado dele, estão partidos de centro e centro-direita, como MDB, PP e Republicanos, e até de esquerda, como o PDT.
O prefeito já ressaltou que, ao lado dele, "só não estão os partidos dos extremos".
Reveja a íntegra do debate entre os candidatos a prefeito de Cariacica:

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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