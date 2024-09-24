O peso da cadeira (vazia) no debate de Cariacica

Euclério Sampaio não participou do debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória.Crédito: Ricardo Medeiros
Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL) poderiam ter usado todas as perguntas e respostas durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória para atacar o atual prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). O emedebista é o principal adversário da candidata do PT e o candidato do PL na disputa pela prefeitura da cidade e decidiu não comparecer ao confronto.
Célia e Ivan não deixaram a cadeira vazia passar despercebida, claro, mas, até para surpresa desta colunista, os dois foram bastante propositivos, falaram sobre questões relativas ao dia a dia do município e não trocaram ofensas entre si.
PT e PL são partidos adversários não somente em Cariacica, mas no estado e no país. Ainda assim, Célia e Ivan foram bastante corteses um com o outro. Não trocaram afagos, mas foram polidos, educados.
É o mínimo, eu sei, mas nem sempre a política proporciona o básico neste país. Ao final do debate, os dois se abraçaram protocolarmente:
Petardos foram lançados, aí, sim, contra Euclério e a atual gestão municipal. Não em todas as oportunidades, mas em vários momentos do debate.
Ivan chamou o prefeito de "fujão" e disse que ele "correu do pau".
Célia afirmou que Euclério não apareceu no debate porque não teria como explicar problemas no serviço municipal de saúde, o fechamento de escolas, o aumento do IPTU e a própria evolução patrimonial.
A petista não fez ilações, mas questionou o motivo de o valor dos bens de Euclério ter passado de R$ 3,8 milhões em 2020 para R$ 10,5 milhões em 2024. Os valores foram declarados pelo emedebista à Justiça Eleitoral.
O emedebista não estava lá para responder.
A ausência do prefeito ganhou destaque, também, quando o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes fez as perguntas que seriam dirigidas ao prefeito se ele estivesse presente.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.