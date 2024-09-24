Sem Euclério, candidatos do PT e do PL debatem propostas para Cariacica

Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL) debateram propostas e criticaram ausência de Euclério Sampaio (MDB); púlpito do prefeito ficou vazio Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória com os nomes que disputam o cargo de prefeito de Cariacica, na manhã desta terça-feira (24), foi marcado por um tom mais propositivo. Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL), os únicos outros dois concorrentes na cidade, aproveitaram a oportunidade para apresentar seus planos e, assim, angariar votos do eleitorado a menos de duas semanas da votação. Sem a presença do prefeito e candidato à reeleição Euclério Sampaio (MDB), o debate realizado porcom os nomes que disputam o cargo de prefeito de Cariacica, na manhã desta terça-feira (24), foi marcado por um tom mais propositivo. Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL), os únicos outros dois concorrentes na cidade, aproveitaram a oportunidade para apresentar seus planos e, assim, angariar votos do eleitorado a menos de duas semanas da votação.

Reveja o vídeo: Apesar de terem concentrado suas participações em propostas, Célia e Ivan não deixaram de criticar a ausência do atual mandatário. Euclério faltou ao debate sob a justificativa de que teria outro compromisso na agenda . O debate, no entanto, havia sido combinado com representantes dos candidatos em reunião ocorrida há mais de 20 dias.

O primeiro bloco foi de temas livres e cada candidato podia fazer uma pergunta, com direito a uma resposta. No seguinte, foram sorteados os assuntos. No terceiro, as perguntas foram conduzidas por jornalistas de A Gazeta. Para o quarto e último bloco, novamente tema livre nas perguntas e as considerações finais. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida em sorteio.

O embate começou com Ivan Bastos direcionando-se a Célia com questionamento sobre medidas para a área da saúde. A candidata petista relembrou uma declaração do prefeito Euclério em que ele disse que sobram vagas para consultas no município, mas ela ironizou, afirmando que elas devem estar escondidas porque a população sofre para conseguir assistência. Célia disse que, caso seja eleita, vai reorganizar o atendimento on-line, contratar mais médicos e implementar um centro de especialidades.

O candidato do PL lamentou a ausência do prefeito que, em sua opinião, não tem proposta, nem tem o que apresentar de realizações na saúde e, por isso, "correu do pau." E ressaltou que, caso assuma a gestão do município, haverá melhorias na área.

Na vez de Célia fazer pergunta, a candidata tratou do fechamento de seis escolas municipais em Cariacica sem que houvesse, segundo ela, diálogo da atual gestão com a comunidade. E questionou Ivan sobre suas propostas para a educação. O candidato do PL afirmou que pretende reajustar o salário dos professores, propor mudança na legislação para eleição de diretor escolar e, ainda, aproximar as famílias do processo educacional.

Célia aproveitou para resgatar realizações do período em que foi secretária da Educação, na administração de Helder Salomão (PT) na prefeitura, e mencionou a ampliação do número de creches. Ela também criticou os gastos do atual prefeito com apostilas, que poderiam ser destinados à valorização profissional, mesmo havendo a política nacional do livro didático, cuja distribuição de material é gratuita.

Propostas

Nos blocos seguintes, Ivan e Célia trataram de mobilidade, pessoas em situação de rua e saneamento, apresentando propostas para as áreas. A candidata do PT, por exemplo, ressaltou a necessidade de reorganização viária e adoção de múltiplos modais na cidade para desafogar o trânsito. Ela quer investir, entre outros projetos, na ampliação da malha cicloviária. Nessa pauta, Ivan também falou sobre reorganização do tráfego, melhorias das calçadas e, ainda, sobre a necessidade de maior investimento na integração metropolitana, e não apenas no município.

Para a população em situação de rua, o candidato do PL avaliou que essas pessoas precisam de mais acolhimento e, quando se trata de usuário de álcool e outras drogas, deveria haver uma parceria com igrejas para projetos de recuperação. Também sugeriu a oferta de cursos profissionalizantes para que possam buscar emprego e renda. Célia, por sua vez, mencionou a necessidade de estender o horário do Centro Pop, que atualmente funciona das 8h às 17h, e implementar um albergue para atendimento noturno. Ainda falou sobre a construção de um CAPS AD, destinado à assistência de dependentes químicos, que ainda não existe no município.

Sobre saneamento, Célia apontou que 65% dos domicílios de Cariacica não estão ligados à rede de esgoto e defendeu que a prefeitura faça a ligação para as famílias em situação de maior vulnerabilidade e inscritas no CadÚnico. Para Ivan, essa é uma área em que o gestor precisa atuar com responsabilidade.

Os candidatos ainda responderam a questionamentos de jornalistas de A Gazeta. Letícia Gonçalves foi sorteada para se dirigir a Célia Tavares e a questionou sobre a implementação de educação sexual nas escolas. A candidata do PT destacou que esse é um tema transversal, que deve ser adotado nas unidades de ensino por profissionais porque, com informação, pode-se prevenir casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes e a gravidez precoce.

Ela também foi questionada sobre reajuste de salário de professores e disse que, quando foi secretária, conseguiu implementar aumento maior que a inflação e que os recursos existem na administração.

Na sequência, Vilmara Fernandes questionou Ivan Bastos sobre segurança, pontuando que, no plano de governo, não há detalhamento sobre ações na área. O candidato do PL disse que planeja investir mais na Guarda Municipal, dando ao grupamento status de polícia, mas integrando com as outras forças de segurança — estaduais e federal.

Perguntado também sobre as áreas de maior vulnerabilidade e o combate ao tráfico de drogas, Ivan frisou que essa é uma atuação que compete ao Estado, mas que planeja, com políticas públicas na área da educação, ajudar no enfrentamento do problema.

Nesse bloco, o colunista Leonel Ximenes, que havia sido sorteado para entrevistar Euclério Sampaio, também registrou suas perguntas, embora o prefeito estivesse ausente.

Nas considerações finais, foi o único momento em que Ivan Bastos fez menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), agradecendo por ter seu nome indicado para representar o partido na disputa no município. Disse ainda que pretende ser o prefeito da saúde, investindo, entre outros projetos, em telemedicina.