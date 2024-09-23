História em quadrinhos alerta sobre assédio eleitoral no trabalho; veja revista

O Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) lançou uma cartilha em forma de história em quadrinhos (HQs) com orientações sobre assédio eleitoral. Por meio de ilustrações, o eleitor passa a conhecer as práticas que não são permitidas dentro das organizações durante esse período.
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HQ sobre assédio eleitoral do MPT
O assédio eleitoral pode vir em forma de ameaças, mas normalmente vem de forma disfarçada.
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Entre as condutas inadequadas estão o uso da posição de poder para forçar outras pessoas a voltarem em seus candidatos e ameaças com a perda do emprego ou de corte de benefícios caso o escolhido não seja eleito.
O dono da empresa também não pode pedir os dados de votação do colaborador. Além de assédio eleitoral, oferecer alguma vantagem em troca de voto, também é crime eleitoral.
Denúncias de assédio eleitoral podem ser feitas no site do MPT. As eleições de prefeitos e vereadores será no dia 6 de outubro. O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos.