Euclério falta a debate de A Gazeta e CBN e alega outro compromisso

Euclério Sampaio não participou do debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Via assessoria, Euclério informou que não compareceu devido a um outro compromisso agendado para a mesma data, em Alto Lage. A equipe do candidato foi informada sobre a data do debate em 22 de agosto e há aproximadamente 20 dias assinaram documento concordo com as regras.

"O prefeito e candidato à reeleição Euclério Sampaio (MDB) tem uma agenda já marcada anteriormente para o dia 24, de manhã, em Alto Lage. Lamenta não poder comparecer ao debate, mas de antemão e em respeito aos jornalistas e aos eleitores, lembra que compareceu às sabatinas do Bom Dia ES, rádio CBN e respondeu entrevista por escrito ao site A Gazeta", diz a nota enviada pela assessoria do candidato.

Oponentes ideológicos, Ivan e Célia se uniram para criticar a atual gestão, tanto nas perguntas, quanto nas respostas, a fim de questionar e expor a realidade cariaciquense.

“Acredito que o atual gestor não compareceu a este debate porque ele teria muita dificuldade para explicar”, pontuou a candidata do PT.

Após ouvir as propostas de Célia para a área da saúde, Ivan reiterou o prejuízo que a ausência de Euclério proporcionou à discussão: “É de lamentar a ausência do prefeito e candidato, que concordou, com sua assessoria, em estar aqui, participou do sorteio… isso já previamente, concordou em participar desse tão importante debate”.

O pastor também utilizou, ao longo do debate, expressões como “fujão” para se referir ao prefeito ausente. Disse também que Euclério “correu do pau” e “não tem o que apresentar” para a população.

No terceiro bloco, dedicado às questões dos jornalistas de A Gazeta para os candidatos, o colunista Leonel Ximenes registrou os questionamentos que faria a Euclério caso ele estivesse presente.

“Em junho, um grupo de militantes da extrema direita foi ao seu gabinete dar apoio à sua reeleição em Cariacica. Um mês depois, em uma referência ao PT de Lula e ao PL de Jair Bolsonaro, o senhor disse ‘comigo só não estão os partidos dos extremos’. Pergunto: o senhor quer dizer que quem o apoia é moderado, e quem é contra o senhor é extremista?”, indagou o colunista.