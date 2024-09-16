Euclério promete asfalto em 100% das ruas de Cariacica em dois anos

Atual prefeito de Cariacica e candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB) diz que a cidade chegará a 100% de pavimentação em dois anos, caso seja escolhido pelo eleitor para continuar no comando do Executivo. A promessa foi feita durante entrevista para A Gazeta e CBN Vitória nesta segunda-feira (16).

Segundo o político, 30% das ruas do município ainda não estão asfaltadas. Em infraestrutura, destaca ainda que atuará pela universalização do saneamento em parceria com a Cesan. Para isso, vai notificar os moradores que ainda não fizeram a ligação à rede de esgoto. Quem não cumprir poderá ser multado.

Para o ensino, propõe alcançar a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ainda em 2025. Confira a entrevista completa em vídeo acima.

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A Gazeta e nas redes sociais. Euclério foi o primeiro candidato de Cariacica a participar da série de sabatina, com duração de 40 minutos e transmissão ao vivo pela rádio, no sitee nas redes sociais.

Nesta terça-feira (17) será sabatinada a candidata do PT, Célia Tavares , no mesmo horário e com a mesma duração do prefeito. Para participar da entrevista, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 26 de agosto , Euclério obteve 65% da preferência do eleitorado e Célia, 18%.

A ordem das sabatinas segue a colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

As entrevistas têm início sempre às 10h e serão conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

A Gazeta e na CBN Vitória, após as sabatinas. É o caso de O candidato que não alcançou a pontuação mínima, mas registrou pelo menos 1% das intenções de voto, vai participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculado no sitee na, após as sabatinas. É o caso de Ivan Bastos (PL), que teve 4% das menções dos eleitores entrevistados.