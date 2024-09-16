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Eleições 2024

Euclério promete asfalto em 100% das ruas de Cariacica em dois anos

O prefeito de Cariacica abriu a série de sabatinas com os candidatos ao comando do município que obtiveram, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2024 às 07:52

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 07:52

Atual prefeito de Cariacica e candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB) diz que a cidade chegará a 100% de pavimentação em dois anos, caso seja escolhido pelo eleitor para continuar no comando do Executivo. A promessa foi feita durante entrevista para A Gazeta e CBN Vitória nesta segunda-feira (16).
Segundo o político, 30% das ruas do município ainda não estão asfaltadas. Em infraestrutura, destaca ainda que atuará pela universalização do saneamento em parceria com a Cesan. Para isso, vai notificar os moradores que ainda não fizeram a ligação à rede de esgoto. Quem não cumprir poderá ser multado.
Para o ensino, propõe alcançar a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ainda em 2025. Confira a entrevista completa em vídeo acima.

Mais entrevistas

Euclério foi o primeiro candidato de Cariacica a participar da série de sabatina, com duração de 40 minutos e transmissão ao vivo pela rádio, no site A Gazeta e nas redes sociais. 
Nesta terça-feira (17) será sabatinada a candidata do PT, Célia Tavares, no mesmo horário e com a mesma duração do prefeito. Para participar da entrevista, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 26 de agosto, Euclério obteve 65% da preferência do eleitorado e Célia, 18%.  
A ordem das sabatinas segue a colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores. 
As entrevistas têm início sempre às 10h e serão conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes. 
O candidato que não alcançou a pontuação mínima, mas registrou pelo menos 1% das intenções de voto, vai participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculado no site A Gazeta e na CBN Vitória, após as sabatinas. É o caso de Ivan Bastos (PL), que teve 4% das menções dos eleitores entrevistados. 
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024
As entrevistas começaram no dia 26 de agosto com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) apresentaram suas propostas e responderam a questões sobre segurança e educação no município. Na semana seguinte, foi a vez dos concorrentes de Vitória, em sabatinas realizadas com Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol).
Já na semana passada, foram ouvidos Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT). A sequência de sabatinas termina com os candidatos de Cariacica. 

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