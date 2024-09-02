Pazolini promete revitalização do Centro e retomada de investimentos em Vitória

Lorenzo Pazolini, candidato à reeleição em Vitória, foi entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros

“Fizemos todo o processo de ressignificação dos equipamentos públicos, dos prédios históricos do Centro que estavam em completo abandono e, concomitantemente a isso, atraímos a atividade comercial, reduzimos o ISS (Imposto Sobre Serviços) de 5% para 2%, para atrair prestadores de serviço para o Centro de Vitória”, destacou.

O prefeito ainda prometeu novas iniciativas para atrair mais movimentação ao Centro, por meio da recuperação do comércio, da abertura de restaurantes, da valorização da cultura, além de eventos.

“O grande passo agora é reforçar o diálogo com as associações comerciais e de moradores para termos condições de levar pessoas para o Centro. É isso o que precisamos fazer para que o Centro seja um polo de atração comercial e na prestação de serviços, valorizando a arte, a cultura, a gastronomia e o entretenimento. São desafios grandes, mas esse processo já se iniciou. Tivemos, há cerca de 40 dias, uma corrida histórica no Centro de Vitória, que atraiu mais de 1.500 pessoas e passou por dentro do Parque Moscoso. Foi um marco. As pessoas fotografaram, retomaram suas memórias afetivas sobre o Centro”, citou.

Um dos questionamentos da população em relação ao Centro de Vitória trata sobre o esvaziamento da região. A respeito disso, o prefeito garantiu que a situação está mudando. “O índice Fipezap atestou que o Centro de Vitória é o segundo bairro com a maior valorização imobiliária por metro quadrado da Capital. Ele valoriza porque hoje tem procura. Os imóveis residenciais praticamente não existem mais, pois as pessoas voltaram a morar no Centro. É esse fluxo que nós temos certeza que vai seguir. E ele leva prosperidade, leva retomada dos equipamentos públicos, mas principalmente atrai gente, vida e alegria para o Centro”, enfatizou.

Outro assunto abordado na entrevista foi em relação à baixa quantidade de investimentos realizados pela cidade, que tem o maior orçamento do Estado, nos últimos anos. Pazolini afirmou que a sua gestão tem trabalhado para equilibrar as contas e aumentar o orçamento para investir.

“Quando nós chegamos, em 2021, Vitória tinha uma previsão orçamentária de apenas R$ 6,5 milhões. Nós passamos pelo processo de reconstrução do município, dialogando com as instituições, cortando regalias, qualificando o gasto público e dando condições para que a cidade voltasse a ser protagonista no Espírito Santo e no Brasil. Vitória hoje é a terceira cidade mais competitiva do país inteiro e a melhor gestão fiscal do país. Nós reorganizamos a casa para retomar esses investimentos”, garantiu.

Ainda sobre o tema, o prefeito ressaltou que os baixos números em 2021 e 2022 são sintomas de uma reestruturação feita na gestão da cidade, mas afirmou que agora a Capital vive outra situação.

“Nós já investimos mais de R$ 2,3 bilhões. São os maiores investimentos da história da Capital. Temos obras em todos os lugares. Isso é o processo de retomada e ele é difícil. Por isso, esses números de 2021 e 2022. Mas eu tenho certeza que nós já revertemos esse número e hoje Vitória tem uma capacidade de investimento invejável. Temos um índice de solvência e de equilíbrio das contas públicas que nos dá a possibilidade de sonhar. Mas esses números só fazem sentido se eles se transformarem na melhoria de vida de quem mais precisa”, apontou.

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos de Vitória

Eles serão os únicos participantes já que, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8% e Camila, com 7%.

As entrevistas serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos de Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das próximas entrevistas: