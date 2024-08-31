Evento político em que vereador foi assassinado reunia outros candidatos

O ex-prefeito Geraldo Loss (PV), candidato de oposição ao atual gestor Leonardo Finco (PP), estava no local na hora do crime. Ele conta que Leomar chegou ao evento que tinha mais de 300 pessoas, o cumprimentou, perguntou se estava tudo tranquilo e logo seguiu para o lado de fora, momento em que foi atingido pelos disparos efetuados por criminosos em uma moto.
O vereador, segundo Geraldo, além de estar em campanha pela reeleição, era um dos responsáveis pela mobilização da candidatura do ex-prefeito que tenta voltar ao comando da cidade.
"Parece que no interior a violência não vai chegar, mas chegou", lamenta Geraldo. O ex-prefeito prefere não fazer conjecturas sobre motivações. "Não posso afirmar, é muito prematuro. A gente tem dúvidas, mas não tem como afirmar." A Polícia Civil não divulgou nenhuma informação sobre a linha de investigação.
Muito próximo de Leomar, o ex-vereador Devaldir Antônio Bandeira (PT), que planeja retornar à Câmara Municipal, também estava no evento. Bastante emocionado no contato com a reportagem de A Gazeta, ele lembra que o amigo lhe pediu que fosse mais cedo para a reunião que, segundo ele, selaria uma semana de campanha na região. O grupo político havia visitado várias comunidades e encerraria as atividades na Fazenda Bernabé.
Devaldir também prefere não fazer qualquer conexão política com o crime antes da investigação da polícia, e diz que o amigo nunca mencionou qualquer ameaça ou preocupação dessa natureza, mas ressalta que Leomar sempre foi muito atuante e, desde a emancipação de Governador Lindenberg, os dois estiveram caminhando lado a lado. Além da atuação como vereador, ele era consultor rural, trabalhando próximo a agricultores familiares.
Em busca da reeleição, o prefeito Leonardo Finco ressalta que, embora ele e Leomar estivessem em palanques políticos diferentes, os dois eram amigos porque cresceram juntos, na mesma comunidade. "É uma perda muito grande, independentemente do lado em que a gente estivesse", reforça. Ele diz que o governador Renato Casagrande (PSB) ligou ainda na noite de sexta-feira, informando que mandaria uma equipe para investigar o caso.
O crime
Conforme informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), na noite de sexta-feira dois indivíduos chegaram em uma motocicleta ao local do evento e a pessoa que estava na garupa do veículo atirou contra o vereador e candidato à reeleição Leomar Cazoti, no momento em que ele realizava adesivagem de veículos com apoiadores.
Devaldir Bandeira acrescenta que acionou o Samu, que logo chegou para ainda tentar reanimar Leomar. Foram cerca de 40 minutos, mas sem sucesso. O ex-vereador afirma que a Polícia Militar também apareceu no local rapidamente e, mais tarde, a Polícia Civil para iniciar a apuração do caso.
Os bandidos fugiram e, até o momento, não foram identificados ou localizados. Questionada se a motivação do crime pode ser política, a Polícia Civil não descarta a possibilidade.
"A Polícia Civil continua as investigações e nenhuma hipótese é descartada. Até o momento não há detidos, nem detalhes que possam ser divulgados, para que a apuração não seja prejudicada", diz, em nota.
Trajetória e repercussões
Filiado há pouco tempo ao PV — Leomar havia sido eleito vereador pelo DEM, partido que se fundiu ao PSL e deu origem ao União Brasil — o vereador já era o presidente do órgão provisório do partido em Governador Lindenberg, organização equivalente ao diretório municipal.
Presidente estadual do PV, Fabrício Machado diz que todos do partido estão profundamente chocados com tamanha brutalidade e exigem justiça para Leomar. Em nota, o partido menciona violência política. Confira na íntegra.
Nota de repúdiio
É com profundo pesar e indignação que manifestamos nosso repúdio à trágica e brutal morte do vereador Leomar Cazoti Mandato, do Partido Verde, no município de Governador Lindenberg. Este ato violento não apenas tira a vida de um líder comprometido com sua comunidade, mas também atenta contra os princípios democráticos que norteiam nossa sociedade.
A violência política é inaceitável em qualquer circunstância e deve ser combatida com veemência. Acreditamos que o debate político deve ser pautado pelo respeito, diálogo e pela busca do bem comum, nunca pelo uso de força ou intimidação.
Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e eleitores do vereador, e exigimos que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa para que os responsáveis por este crime bárbaro sejam devidamente punidos. A justiça deve prevalecer.
Reiteramos nosso compromisso com a paz, a democracia e o combate à violência política em todas as suas formas. Não podemos permitir que o medo e a violência sufoquem as vozes que lutam por um futuro melhor para todos.
O vice-presidente estadual do PV, Alexandre de Castro, acrescenta que, além da cobrança pela investigação, o partido vai colaborar no que for necessário para ajudar a esclarecer o crime.
O secretário estadual da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, gravou um vídeo em que destaca que determinou que as forças de segurança deem prioridade à apuração do caso para que os culpados não fiquem impunes.
Mais cedo, o governador Renato Casagrande já havia se manifestado por meio das redes sociais.
Governador do Estado, Renato Casagrande, comentou sobre a morte do vereador em suas redes sociais.Crédito: Reprodução | Redes sociais
O amigo e ex-vereador Devaldir Bandeira pontua que o corpo de Leomar, que era casado e pai de duas meninas, será velado na capela mortuária de Governador Lindenberg e será enterrado no cemitério da comunidade de Boa Vista. Dia e horário ainda serão definidos pela família.