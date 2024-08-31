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Governador Lindenberg

'Era o segundo pai que eu tinha', diz irmão de vereador assassinado

Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Enzo Teixeira, ele contou que o irmão era muito conhecido na região e  não possuía desavenças com ninguém
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

31 ago 2024 às 11:44

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 11:44

Leomar Cazoti era candidato a reeleição em Governador Lindenberg.
Leomar Cazoti era candidato a reeleição em Governador Lindenberg. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Familiares lamentaram o assassinato do vereador Leomar Cazoti Mandato (PV), ocorrida na noite desta sexta-feira (30) em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (30). O crime aconteceu durante um evento político, quando dois indivíduos, ainda não identificados pela polícia, chegaram em uma moto e atiraram no vereador. 
O irmão da vítima, Luizmar Cazoti Mandato, externou o sentimento de dor e saudade. Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Enzo Teixeira, ele contou que o irmão era muito conhecido na região e que não possuía desavenças com ninguém. Emocionado, falou sobre a relação que tinha com Leomar.
"Para mim, era o segundo pai que eu tinha. Mesmo eu sendo mais velho que ele. Tudo era ele. Muita dor. Vai fazer muita falta"
Luizmar Cazoti Mandato - Irmão da vítima
Segundo Luizmar, a família ainda não tem certeza sobre o que pode ter motivado o crime. Mas imaginam que pode ter alguma conotação política e pedem por justiça.  Ainda não há nenhuma informação oficial sobre a motivação do crime. O irmão do vereador contou que era a primeira reunião de Leomar durante a campanha eleitoral.
"O que a gente pensa é que seja sobre política. Tudo o que vem na cabeça é problema de política, mas vai saber o que que era. O que pode ter acontecido, ninguém sabe"
Luizmar Cazoti Mandato - Irmão da vítima
O Partido Verde (PV), do qua Leomar era filiado, publicou uma nota de repúdio sobre o caso neste sábado (31). Confira abaixo:
"É com profundo pesar e indignação que manifestamos nosso repúdio à trágica e brutal morte do vereador Leomar Cazoti Mandato, do Partido Verde, no município de Governador Lindemberg. Este ato violento não apenas tira a vida de um líder comprometido com sua comunidade, mas também atenta contra os princípios democráticos que norteiam nossa sociedade.
A violência política é inaceitável em qualquer circunstância e deve ser combatida com veemência. Acreditamos que o debate político deve ser pautado pelo respeito, diálogo e pela busca do bem comum, nunca pelo uso de força ou intimidação.
Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e eleitores do vereador, e exigimos que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa para que os responsáveis por este crime bárbaro sejam devidamente punidos. A justiça deve prevalecer.
Reiteramos nosso compromisso com a paz, a democracia e o combate à violência política em todas as suas formas. Não podemos permitir que o medo e a violência sufoquem as vozes que lutam por um futuro melhor para todos".

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