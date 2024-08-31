'Era o segundo pai que eu tinha', diz irmão de vereador assassinado

Leomar Cazoti era candidato a reeleição em Governador Lindenberg. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O irmão da vítima, Luizmar Cazoti Mandato, externou o sentimento de dor e saudade. Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Enzo Teixeira, ele contou que o irmão era muito conhecido na região e que não possuía desavenças com ninguém. Emocionado, falou sobre a relação que tinha com Leomar.

"Para mim, era o segundo pai que eu tinha. Mesmo eu sendo mais velho que ele. Tudo era ele. Muita dor. Vai fazer muita falta" Luizmar Cazoti Mandato - Irmão da vítima

Segundo Luizmar, a família ainda não tem certeza sobre o que pode ter motivado o crime. Mas imaginam que pode ter alguma conotação política e pedem por justiça. Ainda não há nenhuma informação oficial sobre a motivação do crime. O irmão do vereador contou que era a primeira reunião de Leomar durante a campanha eleitoral.

"O que a gente pensa é que seja sobre política. Tudo o que vem na cabeça é problema de política, mas vai saber o que que era. O que pode ter acontecido, ninguém sabe" Luizmar Cazoti Mandato - Irmão da vítima

O Partido Verde (PV), do qua Leomar era filiado, publicou uma nota de repúdio sobre o caso neste sábado (31). Confira abaixo:

"É com profundo pesar e indignação que manifestamos nosso repúdio à trágica e brutal morte do vereador Leomar Cazoti Mandato, do Partido Verde, no município de Governador Lindemberg. Este ato violento não apenas tira a vida de um líder comprometido com sua comunidade, mas também atenta contra os princípios democráticos que norteiam nossa sociedade.

A violência política é inaceitável em qualquer circunstância e deve ser combatida com veemência. Acreditamos que o debate político deve ser pautado pelo respeito, diálogo e pela busca do bem comum, nunca pelo uso de força ou intimidação.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e eleitores do vereador, e exigimos que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa para que os responsáveis por este crime bárbaro sejam devidamente punidos. A justiça deve prevalecer.