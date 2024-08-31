Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Vereador é assassinado durante evento político em Governador Lindenberg

Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram a bordo de uma moto e atiraram o contra o candidato à reeleição, Leomar Cazoti. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

31 ago 2024 às 08:50

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 08:50

Leomar Cazoti era o atual vereador e candidato a reeleição em Governador Lindenberg.
Leomar Cazoti Mandato era vereador e candidato à reeleição em Governador Lindenberg Crédito: Divulgação | Prefeitura Governador Lindenberg
O vereador Leomar Cazoti Mandato (PV), de 43 anos, foi assassinado a tiros durante evento político realizado na localidade de Fazenda Bernabé, em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram a bordo de uma moto ao local, e o suspeito que estava na garupa realizou disparos contra o vereador do Partido Verde, que era candidato à reeleição no município, enquanto ele realizava a colagem de adesivos de veículos com seus apoiadores. 
De acordo com a Polícia Civil, os bandidos fugiram e, até o momento, não foram identificados ou localizados. A corporação informou ainda que iniciou as diligências do caso e que as investigações para identificação e localização dos autores do homicídio estão em andamento.
O governador Renato Casagrande prestou condolências aos familiares e amigos do vereador em suas redes sociais. O chefe do Executivo reforçou ainda os esforços das forças de segurança do Estado para localizar e identificar os autores do crime.
post Renato Casagrande
Renato Casagrande comentou a morte do vereador na rede social Threads Crédito: Reprodução | Redes sociais
O Partido Verde, ao qual o vereador era filiado, divulgou uma nota de repúdio neste sábado (31). Confira a íntegra:

Nota de repúdio

É com profundo pesar e indignação que manifestamos nosso repúdio à trágica e brutal morte do vereador Leomar Cazoti Mandato, do Partido Verde, no município de Governador Lindenberg. Este ato violento não apenas tira a vida de um líder comprometido com sua comunidade, mas também atenta contra os princípios democráticos que norteiam nossa sociedade. 

 A violência política é inaceitável em qualquer circunstância e deve ser combatida com veemência. Acreditamos que o debate político deve ser pautado pelo respeito, diálogo e pela busca do bem comum, nunca pelo uso de força ou intimidação. 

 Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e eleitores do vereador, e exigimos que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa para que os responsáveis por este crime bárbaro sejam devidamente punidos. A justiça deve prevalecer. 

 Reiteramos nosso compromisso com a paz, a democracia e o combate à violência política em todas as suas formas. Não podemos permitir que o medo e a violência sufoquem as vozes que lutam por um futuro melhor para todos.

Veja Também

'Era o segundo pai que eu tinha', diz irmão de vereador assassinado

Evento político em que vereador foi assassinado reunia outros candidatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Governador Lindenberg Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados