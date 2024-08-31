Vereador é assassinado durante evento político em Governador Lindenberg

É com profundo pesar e indignação que manifestamos nosso repúdio à trágica e brutal morte do vereador Leomar Cazoti Mandato, do Partido Verde, no município de Governador Lindenberg. Este ato violento não apenas tira a vida de um líder comprometido com sua comunidade, mas também atenta contra os princípios democráticos que norteiam nossa sociedade.

A violência política é inaceitável em qualquer circunstância e deve ser combatida com veemência. Acreditamos que o debate político deve ser pautado pelo respeito, diálogo e pela busca do bem comum, nunca pelo uso de força ou intimidação.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e eleitores do vereador, e exigimos que as autoridades competentes conduzam uma investigação rigorosa para que os responsáveis por este crime bárbaro sejam devidamente punidos. A justiça deve prevalecer.

Reiteramos nosso compromisso com a paz, a democracia e o combate à violência política em todas as suas formas. Não podemos permitir que o medo e a violência sufoquem as vozes que lutam por um futuro melhor para todos.