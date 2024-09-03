Coser promete R$ 100 milhões para jovens empreendedores e concurso para Guarda

João Coser, candidato à Prefeitura de Vitória, entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros

"Estamos pensando em colocar R$ 100 milhões para fazer um fundo de aval do pequeno e do jovem empresário. Esses R$ 100 milhões geram R$ 1 bilhão de investimentos. Se conseguirmos colocar esse dinheiro na mão da juventude para fazer um projeto novo ou de um microempresário, a gente potencializa a economia com um juro que vai ser praticamente zero”, afirmou.

O ex-prefeito também ressaltou a importância de se investir em novas formas de negócios. “Se você não investe no futuro, na inovação, não tem como ir para frente. O foco é esse: crédito para a juventude e pequeno e médio empresário, transparência e buscar coisas novas. Ciência e tecnologia ocupam pouco espaço, e nós vamos fazer”, complementou, dizendo que a intenção é utilizar o Centro de Vitória como um polo de tecnologia pelo baixo custo de implementação.

Promessa de novo concurso para a Guarda Municipal

Ao ser questionado sobre a insegurança na Capital, Coser prometeu realizar novo concurso para a Guarda Municipal. “Quando eu fui prefeito, nós fizemos um concurso para a Guarda, colocamos 150 (agentes), deixamos mais um concurso para mais 150, fizemos uma formação para a Guarda e vou fazer, naturalmente, um novo concurso, porque os problemas estão crescendo e nós estamos com o mesmo efetivo, não dá. Se o maior problema é a segurança, os maiores investimentos precisam ser em segurança”, disse.

O candidato também destacou a importância de investir em políticas sociais: “É fundamental que a gente seja agressivo nas políticas sociais para essa área. O que é que eu estou pensando: a Fábrica de Ideias voltar a ser uma fábrica de formação de gente, técnicos, mecânicos, eletricistas, meio dia estudando, meio dia trabalhando de forma prática. Hoje falta muita mão de obra qualificada”.

Saúde mental e hospital veterinário

Em relação à saúde, o candidato afirmou que, atualmente, faltam profissionais da área nos postos e que, se eleito, mudará essa realidade. “Vamos colocar médicos nas unidades de saúde, especialistas no centro de especialidade que construímos e vamos colocar um sistema específico para a saúde mental, que hoje é um problema grave. Precisamos ter psicólogos, psicanalistas e psiquiatras”, afirmou.

Além disso, João Coser prometeu a criação de um hospital veterinário na cidade. “O número de animais na cidade hoje é muito maior e nós não cuidamos. Todo mundo tem um cachorro ou um gato dentro de casa e o município tem que estar preparado para isso, a modernidade pede isso."

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos de Vitória

Os quatro serão os únicos sabatinados já que, para participar, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8% e Camila, com 7%.

As entrevistas serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos de Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das próximas entrevistas: