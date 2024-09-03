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João Coser propõe centro de convenções e plano econômico para Vitória

Candidato do PT foi o segundo a participar da série de sabatinas com os concorrentes ao comando da Capital pelos próximos quatro anos
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

03 set 2024 às 07:42

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 07:42

Ex-prefeito de Vitória e deputado estadual licenciado, João Coser (PT) propõe a construção de um centro de convenções na área do aeroporto casa seja eleito como chefe do Executivo municipal nestas eleições. A ideia foi apresentada pelo candidato em entrevista ao vivo transmita por A Gazeta e CBN Vitória nesta terça-feira (3), acrescentando ainda que a Capital capixaba precisa de um plano econômico em parceria com a iniciativa privada para alavancar a economia e não ser ultrapassada por cidades vizinhas, como a Serra.
Cursos de formação para a Guarda Municipal e novos concursos no órgão, mais vagas de tempo integral nas escolas da rede municipal, atendimento médico com especialistas e serviços voltados para a saúde mental também compõem as propostas do petista. 
Em 40 minutos de conversa com os jornalistas da Rede Gazeta também citou projetos voltados para empreendedores, como a criação de um fundo de aval para financiar, principalmente o jovem empresário. Sobre metrô de superfície, afirma não ter desistido da ideia, mas que a proposta tem que ser discutida em âmbito estadual.
Confira a entrevista na íntegra acima.

Mais entrevistas

Coser foi o segundo participante da série de sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória com candidatos à prefeitura da Capital.
A primeira entrevista com os concorrentes à Prefeitura de Vitória foi realizada nesta segunda-feira (2), com o atual prefeito e candidato à reeleição Lorenzo Pazolini (Republicanos). Na semana passada, foram ouvidos os candidatos de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL).
Ao longo dos próximos dias também serão sabatinados os seguintes candidatos: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), na quarta (4) e Camila Valadão (Psol), na quinta (5), às 10 horas da manhã em transmissão ao vivo no site e A Gazeta e na Rádio CBN.
Eles serão os únicos entrevistados, já que, para participar da sabatina, o candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na última quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8% e Camila, com 7%.
As entrevistas são conduzidas pela âncora da CBN Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa. O candidato Du (Avante) não pontou.
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.
Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos da Serra e de Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.
Confira a ordem das próximas entrevistas:
  • Serra: a partir do dia 9/9
  • Cariacica: a partir de 16/9

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