João Coser propõe centro de convenções e plano econômico para Vitória

Ex-prefeito de Vitória e deputado estadual licenciado, João Coser (PT) propõe a construção de um centro de convenções na área do aeroporto casa seja eleito como chefe do Executivo municipal nestas eleições. A ideia foi apresentada pelo candidato em entrevista ao vivo transmita por A Gazeta e CBN Vitória nesta terça-feira (3), acrescentando ainda que a Capital capixaba precisa de um plano econômico em parceria com a iniciativa privada para alavancar a economia e não ser ultrapassada por cidades vizinhas, como a Serra.

Cursos de formação para a Guarda Municipal e novos concursos no órgão, mais vagas de tempo integral nas escolas da rede municipal, atendimento médico com especialistas e serviços voltados para a saúde mental também compõem as propostas do petista.

Em 40 minutos de conversa com os jornalistas da Rede Gazeta também citou projetos voltados para empreendedores, como a criação de um fundo de aval para financiar, principalmente o jovem empresário. Sobre metrô de superfície, afirma não ter desistido da ideia, mas que a proposta tem que ser discutida em âmbito estadual.

Confira a entrevista na íntegra acima.

Mais entrevistas

Coser foi o segundo participante da série de sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória com candidatos à prefeitura da Capital.

Eles serão os únicos entrevistados, já que, para participar da sabatina, o candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na última quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8% e Camila, com 7%.

As entrevistas são conduzidas pela âncora da CBN Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no sitee na rádio, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL ) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa. O candidato Du (Avante) não pontou.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos da Serra e de Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das próximas entrevistas: