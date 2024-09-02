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Eleições 2024

Pazolini propõe educação sobre trânsito e mais ensino integral

Atual prefeito de Vitória e candidato à reeleição abriu a série de sabatinas com os concorrentes ao comando da Capital pelos próximos quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2024 às 08:15

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 08:15

Educação sobre trânsito nas escolas. Operação mais efetiva da guarda nas ruas para coibir acidentes. Mais colégios da rede municipal com ensino integral e novas ações ambientais na Capital. Essas são as propostas do atual prefeito de VitóriaLorenzo Pazolini, que tenta a reeleição.
As iniciativas foram apresentadas em entrevista realizadas nesta segunda-feira (2) por A Gazeta e CBN Vitória. O atual mandatário de Vitória abriu a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura.
Segundo Pazolini, uma das prioridades, se for eleito, é combater a violência no trânsito, alertando que é um problema que ainda mata muito na Capital. "Levamos a educação no trânsito para as escolas. Já atingimos 42 mil alunos. Participo pessoalmente dessas ações".
 Na entrevista de 40 minutos, o prefeito também afirmou que a cidade monitora a qualidade do ar em Vitória e que planeja uma integração mais efetiva com os órgãos fiscalizadores, destacando ainda que a atual gestão está plantando uma árvore para cada morador. Confira a entrevista completa acima.

Mais entrevistas

O município de Vitória vai ser o foco até quinta-feira de entrevistas. Ao longo dos próximos dias também serão sabatinados os seguintes candidatos: João Coser (PT), na terça (3); Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), na quarta (4) e Camila Valadão (Psol), na quinta (5). 
Na semana passada, foram ouvidos os concorrentes de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL).
Eles serão os únicos participantes já que, para estar presente na sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Pazolini, com 51%; Coser, com 17%; Luiz Paulo, com 8% e Camila, com 7%. 
As entrevistas serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes. 
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vitória, apenas Assumção (PL) atingiu esse requisito, ao registrar 2% na pesquisa. 
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-08003/2024.
Nas próximas semanas, seguindo os mesmo critérios, também serão sabatinados candidatos de Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima. 
Confira a ordem das próximas entrevistas:
  • Vitória: a partir do dia 2/9
  • Serra: a partir do dia 9/9
  • Cariacica: a partir de 16/9

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